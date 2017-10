Gerard Piqué votó en el referendo por la independencia de Cataluña

El referendo por la independencia de Cataluña, ha tocado fibras sensibles en la sociedad española, con una división de opiniones que ha trascendido incluso al deporte como el fútbol, con el involucramiento del jugador de Barcelona Gerard en favor de esa independencia.

Piqué emitió declaraciones a favor del referendo y eso le generó opiniones en contra, incluso de miembros del deporte más querido e la afición mundial: el fútbol. Hubo quienes dijeron que lo querían echar de la Selección Española, y deberían saber que le deben mucho a Piqué.

Y este 1 de octubre de 2017, día de referendo el futbolista y capitán del FC Barcelona, llegó a emitir su sufragio en la consulta por la independencia catalana.

“Ya he votado. Juntos somos imparables defendiendo la democracia”, afirmó el futbolista.

Más tarde el presidente de la Generalitat, Carle Puigdemont anunció el gane del “Si” a favor de la independencia de Cataluña, al dar a conocer los resultados del polémico referendo realizado este domingo 1 de octubre de 2017, denominado como el “1-O”.

El gobierno Catalán informó que el “SI” ganó con un 90 por ciento de los votos, lo cual representa una victoria contundente.

De un total de 2.262.424 el “Si” lleva un total de 2.020.144 (90%), mientras el “No” suma: 176.565 (7,8%). Los votos en blanco suman: 45.586 (2%), y los Nulos: 20.129 (0,85).

Puigdemont agradeció a todos aquellos que han hecho posible “la democracia por encima de la violencia” y a las decenas de políticos que han expresado la indignación por “la brutal agresión del Gobierno de Rajoy”.

A los que hoy me dejan de seguir: prefiero que no me sigan a que me sigan equivocadamente. No voy a callarme con la represión en Catalunya. pic.twitter.com/YYzPVOWdvL

— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 1, 2017