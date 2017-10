Brutal ataque policial en referendo para la independencia de Cataluña

Momentos de brutal represión vivieron los ciudadanos catalanes de parte de la de la Policía Nacional y la Guardia Civil del gobierno de Mariano Rajoy, tratando de impedir el desarrollo del referendo por la independencia de Cataluña.

Los policías vestidos de antimotines atacaron en diferentes ciudades, a los ciudadanos que asistían a los centros de votación, en un referendo donde ganó la opción por la independencia de Cataluña.

Parece que el presidente Mariano Rajoy se equivocó al mandar a atacar a la gente, porque esos ataques ya no se pueden ocultar, aunque algunos medios de comunicación los omitan de sus informaciones.

Ahora a través de las redes sociales se han conocido muchos ataques brutales a gente inocente, a gente que de forma cívica se han pronunciado por la independencia de su tierra del estado español.

Imágenes fuertes han sido compartidas en las redes sociales de ataques incluso contra miembros del Cuerpo de Bomberos, que defendían a la gente votante, en una acción terrible.

Los reportes indican que hubo más de 840 personas heridas que fueron atendidas en centros hospitalarios.

They are even beating injured people on their way to the hospital…#CatalanReferendum pic.twitter.com/AgkwwaOwmT

— Gissur Simonarson (@GissiSim) October 1, 2017