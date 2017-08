Rafa Márquez: “Hoy en día es mi partido más difícil, intentaré esclarecer todo esto”

By El Salvador Noticias.net on 9 Agosto, 2017

El jugador mexicano de fútbol, Rafa Márquez salió al paso de las acusaciones que le ha formulado el departamento del tesoro de Estados Unidos sobre una supuesta relación suya con una organización del narcotráfico.

“El día de hoy diferentes medios de comunicación informaron que soy objeto de investigación por parte del departamento del tesoro de los Estados Unidos de América por supuestos hechos relacionados a una organización criminal”, afirmó el futbolista en una conferencia en el campo de su equipo actual, el Atlas.

“Niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas”, expresó.

Asimismo, en una declaración hacia medios locales agregó: “Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me abocaré al esclarecimiento de los hechos con el apoyo de mi equipo de abogados”.

“Aclaro que no y nunca he participado en ninguna de estas organizaciones que se me ha mencionado o que se han ventilado en diversos medios de comunicación”, dijo el jugador y ex capitán de la Selección Nacional de México.

Márquez, también se comprometió en apoyar a las diferentes autoridades y gobiernos correspondientes en la medida que le sea posible y mantener informados a los medios de comunicación de esta situación.

“Hoy en día es mi partido más difícil, intentaré esclarecer todo esto en cuanto se pueda”, afirmó Rafa Márquez, ex jugador del Barcelona, durante una transmisión en vivo de la conferencia donde dio lectura a un comunicado.

En México muchos aficionados se preguntan si con este proceso el jugador quedará fuera del Mundial de Rusia 2018, el cual debe afrontar con la selección mexicana.