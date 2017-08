¿Hacia dónde se dirige Venezuela?

By El Salvador Noticias.net on 8 Agosto, 2017

Por Raúl Méndez

Opiniones/San Salvador 8-8-2017.- Resulta interesante observar un proceso revolucionario de derecha como el que se realiza en Venezuela, y donde deja en claro que la convicción del movimiento no es la misma de un movimiento de izquierda.

El movimiento de izquierda va con toda su fuerza contra el régimen, sin apoyos de países, organizaciones internacionales o de altas esferas económicas.

Mientras, en un proceso de derecha ocurre todo lo contrario, recibe el apoyo moral ¿Y quizá económico? De naciones, de organizaciones como la OEA, y la ONU que presiona al régimen de Nicolás Maduro, que no sea tan duro con los opositores, aunque algunas veces pasan a la cordura y llaman al diálogo. Ya los opositores realizaron dos acciones armadas, que lejos de mostrar un grado de organización, solamente han dejado entrever que son acciones propagandísticas.

Pero ¿pueden derribar al gobierno de Nicolás Maduro de esa manera?

Por lo que se ha visto hasta ahora con las protestas masivas realizadas por la oposición, y los cierres de calles, es difícil que una rebelión de ese tipo saque del gobierno a Maduro.

Lo que sí podría sacar a Maduro del gobierno es una acción armada de Estados Unidos, pero la OEA de Almagro, que anda a hurtadillas y tras telones moviendo los hilos, no logra todavía crear un escenario y una aprobación para intervención militar. Una acción al estilo de Grenada o al estilo de Panamá, donde Noriega fue expulsado.

La situación está difícil para Maduro y su gobierno (electo en cumplimiento del orden Constitucional), pero se ha logrado mantener, y ha demostrado que las paralizaciones de sectores por parte de la oposición no le han causado un desgaste como para renunciar.

Y los países que apoyan a la oposición, liderada por una derecha conservadora, continúan haciendo el coro en contra el gobierno de Maduro, pero eso tampoco ha sido suficiente como para derribarlo.

El movimiento revolucionario de derecha no logra tener una claridad hacia dónde es que va. Claro está que la idea principal es sacar a Maduro del Poder, pero cómo hacerlo, es una tarea pendiente. Está claro también que las protestas opositoras tienen un objetivo de desgastar al gobierno de Maduro hacia un proceso electoral en abril de 2019 (Maduro está electo hasta 2019), y no darle tregua para estabilizar el barco. Y ese escenario supondría que cuando ya se vaya acercando el tiempo para las elecciones, los organismos internacionales (ONU) iglesias, y los países pro oposición pedirán diálogo para ir a elecciones. De esa manera esperan encontrar débil al gobierno de Maduro y fácil de derrotarlo en las urnas, en unas elecciones presidenciales. Ya lo derrotaron en 2015 en unas elecciones legislativas. Pero no se debe confundir una elección legislativa con una elección presidencial, son muy diferentes.

Sin embargo, esos pedidos de diálogo chocarían con un solo elemento: la Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea electa con todas las de la ley, y más de 8 millones de votos, también está decidiendo muchas cosas en Venezuela. Aunque los opositores no la reconocen, al igual que los países que apoyan a la oposición, y también la ONU, y también la OEA. Lo único que la OEA ya no cuenta para Venezuela, porque ya renunció a esta.

Podría ser que en Venezuela sea la Asamblea Nacional Constituyente la que regule el próximo proceso electoral presidencial, y ahí se le pondría cuesta arriba la situación a la oposición.

De todas formas existen preguntas que probablemente muchos nos hacemos: ¿Hacia dónde se dirige Venezuela? ¿Hacia una Grenada o Panamá? O ¿Hacia una nueva Cuba?

Sin embargo, si derriban a Nicolás Maduro y luego cae Ecuador, muy seguro puedo estar que habrá graves conflictos sociales en Suramérica y Centroamérica.

En lugar de paz: guerras.

Nota: Raúl Méndez en un periodista salvadoreño, con una carrera de fotoperiodista y redactor iniciada en 1987, ex empleado de El Diario El Mundo, La Prensa Gráfica, y Diario Lapagina.com/