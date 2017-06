Real Madrid gana la corona 12 en Liga de Campeones al vencer 4-1 a Juventus

By El Salvador Noticias.net on 3 Junio, 2017

Real Madrid de España se coronó campeón de la Liga de Campeones de Europa al vencer 1-4 a la Juventus de Turín, Italia, en partido disputado este sábado 3 de junio de 2017, en la ciudad de Cardiff, en el país de Gales.

Desde los primeros minutos ambos cuadros comenzaron respetándose y estudiando sus posibilidades deportivas y competitivas.

Pero fue el Real Madrid que siempre llevó la iniciativa. Y la Juventus le cedió terreno y se defendió en su campo, esperando responder con peligrosos contragolpes. Madrid salió al partido en calidad de visitante, por ese motivo vistió de morado.

Fue de esa manera que Madrid pegó primero, cuando Cristiano Ronaldo recibió un pase en el centro del área y mandó un disparo colocado, a ras de piso, con el empeine. La estirada del portero Buffon hacia la derecha solamente hizo más grande la acción. Y fue el primer gol del partido en el minuto 20. Cristiano lo celebraba y lo celebraba con ganas. Era la apertura hacia la orejona 12.

Pero la alegría solamente le duraría seis minutos en ese momento a los aficionados del Madrid, porque en el minuto 26 apareció Mandzukic con un golito especial de chilena. Era el empate 1-1. Y así terminó el primer tiempo.

Pero ya en la segunda mitad, Madrid continuaba ejerciendo el dominio del encuentro, con toques desde su defensa, pasando a los mediocampistas y luego las escapadas de Cristiano o Benzemá.

Y la Juventus intentaba generar fútbol hacia adelante pero no se encontró cómoda, porque temían atacar y encontrarse lejos de su portería cuando el Madrid se les viniera encima. Es ese juego que a muchos no gusta, por ser poco vistoso. Y Dybala e Higuaín generaban muy poco, y así pasó todo el partido. En cambio Casemiro, Modric, Kroos e Isco hacían la diferencia en su medio campo y sin complejos acompañaban las jugadas en ofensiva.

Y así en el minuto 61 apareció Casemiro poniendo el -1-2 de la ventaja y culminando una gran actuación en Real Madrid esta temporada, en la que recuperó la titularidad a fuerza de buen juego dando equilibrio y seguridad al equipo, recordando sus buenos momentos en el Porto donde estuvo cedido.

Y cuando los aficionados del Real Madrid celebraban el gol de la ventaja, tres minutos después se vino el gol 1-3, anotado por Cristiano Ronaldo, su doblete de la noche. Era el gol de la tranquilidad para alcanzar la corona 12, y con lo cual parece encaminarse a obtener su próximo Balón de Oro. Una Liga de España y una Liga de Campeones, no cualquiera lo logra. A partir de ese momento el Real Madrid se hizo con el control absoluto del partido.

Pero a la fiesta todavía le faltaba un gol más, como la cereza al pastel. Y para eso llegó de cambio Asensio en el propio cierre del partido, en el minuto 90., se encontró un pase en el centro del área que lo mandó al fondo de la red defendida por el arqueraso Buffon. Era el 1-4 definitivo. Asensio ha sido una de las apuestas jóvenes de Zinedine Zidane y le ha respondido en grande.

Con la victoria sobre la vecchia signora el Real Madrid ganó su corona número 12 de la Liga de Campeones, el equipo más ganador en esa competición en la que participan todos los equipos campeones de sus ligas en los países de Europa.

Este triunfo forma parte también del trabajo del cuerpo técnico del equipo blanco encabezado por Zinedina Zidane, quien ya como jugador de Madrid había ganado la Champions.

Sergio Ramos, el defensa central, capitán del Real Madrid levantó la “Orejona” en la culminación de un evento deportivo de gran calidad.

Vale también destacar el gran trabajo desarrollado por el portero constarricense, Keylor Navas, que no solamente ha puesto en alto el nombre de su país, sino de la región centroamericana.

Navas ha demostraso que se ha sabido sobreponer cuando algunas jugadas no salían bien, pero una gran mayoría de jugadas salieron perfectas, le dieron una Liga Española y una Liga de Campeones. Ganar esos títulos no es fácil y sobre en un equipo supervisado por medios de comunicación como AS, MARCA y SPORT, donde si un jugador falla una vez ya le van buscando sustituto. Si el Real Madrid quiere mayores resultados con Keylor Navas, debe seguir confiando en su enorme trabajo.

Un aspecto que deben observar los equipos salvadoreños es el gran ejemplo dado por los jugadores de la Juventus: se mantuvieron en el terreno de juego hasta que el Real Madrid levantó la copa, y les aplaudieron, aunque estaban tristes por la derrota. Eso indica un alto grado de humildad que debe ser repetido en El Salvador, porque ayuda a demostrar que un partido de fútbol solamente es deporte.

En tanto que el galés Gareth Bale, del Real Madrid pudo jugar un poco más de 15 minutos ante su pueblo, ante su gente, y por poco se encuentra con un gol.

Ahora el Real Madrid a celebrar por todo lo alto ante la diosa Cibeles.

Alineaciones:

Juventus: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, khedira, Pjsanic, Dani Alves, Dybala, Mandzukic, Higuaín. DT: Massimiliano Allegri

Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Isco, Kroos, Benzemá y Cristiano Ronaldo. Cambios: Bale por Benzemá, Asensio por Isco, y Morata por Kroos. DT: Zinedine Zidane