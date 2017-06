Londres en emergencia nuevamente por ataques

Londres se encuentra bajo fuego nuevamente, luego que autoridades dieran a conocer por lo menos tres atentados en donde al menos una persona ha fallecido y otras han resultado lesionadas.

Una persona murió cuando un vehículo arremetió contra peatones en una zona cercana al puente de Londres. El incidente ocurrió a las 10:30 p.m. informaron medios locales.

Testigos indican que una camioneta blanca se movilizaba a una velocidad de unos 80 kilómetros por hora y repentinamente se desvió hacia una multitud de peatones.

BREAKING: several London police officers enter bar at London Bridge telling people to get down # #Londonbridge pic.twitter.com/D6ENve8GZS

La información todavía no es confirmada, medios locales refieren otras dos escenas de hechos de violencia, en donde se habrían utilizado armas de fuego y armas blancas.

Absolute terror when I think a gunshot was heard – hundreds fled down the street in sheer panic pic.twitter.com/aZ76ta0cAR

— Ben Leo (@benleo89) June 3, 2017