Ernesto Valverde, fue presentado como técnico del FC Barcelona

By El Salvador Noticias.net on 1 Junio, 2017

El nuevo director técnico del Barcelona, Ernesto Valverde fue presentado oficialmente este jueves 1 de junio de 2017, por el presidente del equipo, Josep Maria Bartomeu y el vicepresidente deportivo Jordi Mestre.

Valverde, ha expresado elogios para el futbolista argentino, Leo Messi y ha destacado la importancia del mediocampista Andrés Iniesta, dos jugadores ofensivos del cuadro catalán.

“Es una suerte poderle dirigir y de la que será una experiencia única”. “Cuando piensas que Messi ha alcanzado su máximo, llega el día siguiente y te sorprende. Espero poder disfrutar de su juego y ayudarle a mejorar aún más si cabe”, declaró Valverde.

Sobre Andrés Iniesta, el nuevo entrenador ha comentado que “es un jugador importantísimo para el equipo y el Club desde todos los puntos de vista y evidentemente, también, en el terreno de juego”.

Valverde, llega a la entidad azulgrana como el entrenador número 57, y con un contrato “por dos temporadas con una más opcional”.

Lo anterior fue explicado por el vicepresidente deportivo que ha recordado que “es conocido en el Club por haber jugado las temporadas 1988/89 y 1989/90” y le ha deseado todos los éxitos posibles.

Por su lado el secretario técnico, Robert Fernández ha explicado que Valverde ha sido el elegido por su “experiencia, pero sobre todo conocimiento”. Y ha añadido: “Hemos tenido la suerte de tenerlo en nuestra competición, conocer sus métodos y es una persona que sabrá gestionar muy bien nuestro vestuario”, según comunicó el C Barcelona. “Mis predecesores han estado a un nivel altísimo como Luis Enrique, Tito Vilanova, Guardiola y Johan Cruyff. Cuando pienso en todos ellos me doy cuenta que el reto que quería era ese”. “Siempre intentas sacar cosas de todos ellos y vas creando tu propio ideario y estilo, también de los técnicos que he tenido como jugador”, concluyó.

Valverde, llega a sustituir a Luis Enrique Martínez.