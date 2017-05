ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE VENEZUELA TENDRÁ 540 DIPUTADOS ELEGIDOS EN FORMA SECRETA Y UNIVERSAL

By El Salvador Noticias.net on 25 Mayo, 2017

Fantasmario

(Una luciérnaga contra el oscurantismo)

Tirso Canales

1.- LAS ELECCIONES PARA LA ACTIVACIÓN DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, serán a finales de julio y las de Gobernadores el 10 de diciembre de este 2017. Eso informó la Presidenta del Consejo Supremo Electoral, luego de recibir las bases comiciales para la Constituyente que le entregó la Comisión Presidencial respectiva. El impacto que provocó el anuncio en la nación venezolana, causó uno de los mayores efectos políticos de los últimos días, entre la población que está ansiosa de que se realice la mencionada asamblea que, sin lugar a dudas, será el camino más democrático y más seguro para lograr el entendimiento y la paz en el país.

2.- EL ANUNCIO FUE HECHO POR LA PRESIDENTA DEL CONSEJO SUPREMO ELECTORAL y también provocó gran impacto, entre los gremios de juristas por la creatividad que contiene en su planteamiento y proyecciones, así: a) Muchos se han extrañado del camino jurídico constituyente elegido por el Presidente Nicolás Maduro, puesto que llama al diálogo para el entendimiento y la consecución de la paz social duradera entre todos los venezolanos y venezolanas. Muchos creían que en la actual situación provocada por los “violentos” de la llamada “oposición política”, el Presidente Maduro, llamaría a defender a la Revolución Bolivariana-Chavista, pero no lo hizo así, sino que llamó a seguir luchando por construir el diálogo que conlleve a la paz. b) Connotados constitucionalistas esperaban que el Presidente Maduro haciendo uso de sus facultades como Mandatario, optara por la iniciativa de decretar la figura de conmoción social, para poner fin a la violencia, pero no lo hizo así, sino que optó por el camino ya conocido. Ha llamado la atención, la creatividad jurídico-política con que el Presidente asumió el problema, con base en el artículo 348 de la Constitución Política Bolivariana. A pesar de los numerosos actos violentos de la llamada “oposición política”, el Presidente Nicolás Maduro, no ha decretado nunca en ningún lugar del país ni un solo día de Estado de Sitio para afrontar los problemas de los “violentos”, y ha mantenido vigentes las libertades democráticas y políticas de todos los ciudadanos.

3.- LAS BASES COMICIALES PARA LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE son de contenido ampliamente democrático, constitucional e incluyente, porque comprende a todos y cada uno de los municipios del país, y a todos y cada uno de los sectores económico-populares, por ejemplo, trabajadores, estudiantes, pensionados, pescadores, agricultores, personal con alguna discapacidad, mineros, petroleros, mujeres, etc.

4.- SEGÚN LAS BASES COMICIALES para la realización de las elecciones de la Asamblea Constituyente a finales de julio, los diputados constituyentes elegidos a la nueva Asamblea, tomaran posesión de sus cargos, 72 horas después de haber sido declarados elegidos correcta y legalmente por el Consejo Supremo Electoral.

5.- MIENTRAS TANTO, EL PRESTIGIOSO PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA ha llamado a todas las organizaciones políticas y populares, a la formación y lanzamiento del Frente Popular Antiimperialista y Antifascista, FPAA, a fin de enfrentar organizadamente a la violencia desatada por la derecha reaccionaria que se niega a aceptar que después de 18 años de Revolución Bolivariana constructora del socialismo la situación de Venezuela es otra. Este 24 de mayo, empieza a tener vida esta propuesta del Partido Comunista Venezolano, para aglutinar a las organizaciones populares que apoyan al proceso revolucionario, a fin de que nadie se equivoque con la “esperanza” de alguna reversión de la historia. Para ello estarán vigilantes ejerciendo la crítica y autocrítica propositivas. Los principales convocantes son: Partido Comunista Venezolano, PCV; Partido Patria Para Todos, PPT; REDES; Partido Revolucionario del Trabajo, PRT; Colectivo Bravo Sur; Organización Voces Antiimperialistas, etc.

6.- COMO ERA DE ESPERARSE LA DIRIGENCIA DERECHISTA de la llamada “oposición política” una vez más ha llamado a sus seguidores a ejercer la violencia a pesar del anuncio del cronograma electoral realizado por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, para el proceso constituyente y de Gobernadores. En su comunicado, los “violentos” dicen “reiteramos el llamado a desconocer el fraude constituyente de Maduro y a continuar en la calle exigiendo elecciones para salir de la crisis”, esto lo escribió el Secretario General del partido derechista Primero Justicia, Julio Borges, Presidente de la actual Asamblea que se encuentra en desacato. “Por su parte Henrique Capriles escribió: está claro, que el pueblo venezolanos no quiere fraude constituyente madurista y no lo aceptamos”. La derechista María Corina Machado, señaló a través de su cuenta que tampoco acepta el llamado a elecciones, ¿Qué es lo que quieren entonces estos llamados “dirigentes” derechistas?. Todos esos “dirigentes” varias veces derrotados por el pueblo venezolano en elecciones, están esperando que se produzca SU TAN ANSIADO “SUEÑO AMERICANO”, o sea que las tropas gringas entren a pisotear la patria del Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías.

NOTA: Tirso Canales: Nació en San Salvador, el 26 de marzo de 1931. Tirso Canales, cultiva, la poesía, el cuento, ensayo, teatro y la crítica literaria. Además de haber viajado por varios países, ha sido articulista de El Diario Colatino, El Salvador; Director de la Editorial Universitaria, Universidad de El Salvador, 1987, y ahora, 2 de abril de 2012, inicia la publicación de su fantasmario en el diario digital WWW.ELSALVADORNOTICIAS.NET Como poeta, “cultiva preferentemente el tema social que deriva a lo político”. Entre su obra publicada se cuenta: Lluvia en el viento, (poesía, San Salvador, 1959); Los Ataúdes, (pieza teatral escrita en colaboración con Napoleón Rodríguez Ruiz h., revista Universitaria, San Salvador, 1963); El Artista y la Contradicción fundamental de la época, (ensayo, San Salvador, 1966); Crónicas de las higueras y otros poemas, ((poesía, San Salvador, 1970); Cien años de Poesía Salvadoreña: 1800-1900, en colaboración con Rafael Góchez Sosa, San Salvador, 1978; De aquí en adelante (Libro colectivo), San Salvador, 1967; poetas jóvenes de El Salvador (colectivo), San Salvador, 1960. Parte de su obra se encuentra en revistas como: Cultura del Ministerio de Educación de El Salvador y Revista La Universidad de la Universidad de El Salvador.

