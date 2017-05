Alcalde de Dolores ejecuta 3 proyectos municipales con préstamo del ISDEM

By El Salvador Noticias.net on 23 Mayo, 2017

El Alcalde del Municipio de Dolores, Cabañas, Óscar Osmín Ruiz Padilla rindió cuentas a miembros de la población sobre el uso dado a un préstamo proporcionado por el ISDEM para importantes proyectos de desarrollo de dicha comunidad, durante un evento en el que también participó el presidente del ISDEM, Rogelio Rivas.

Durante la reunión en la sede de la alcaldía municipal, Ruiz Padilla presentó este martes 23 de mayo de 2017, un escueto reporte sobre el uso dado a 120 mil dólares, procedentes de un préstamo otorgado por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Municipal (ISDEM).

El edil, perteneciente a las filas del FMLN, informó que el monto antes mencionado está siendo ejecutado en tres proyectos: dos proyectos de perforación de pozos para mejora del servicio de agua potable en la zona del casco urbano del municipio y otro de asfaltado de calle.

El primer proyecto de mejoramiento del servicio de agua es para la Colonia El Carmen, para lo cual han perforado un pozo en la lotificación El Golfo.

Y este lunes comienzan a romper calles en el otro proyecto en el sector de Loma Linda, con el objetivo de introducir la tubería correspondiente, para inyectarle agua al casco urbano.

“Desde que yo recibí esta alcaldía, los nueve cantones más el casco urbano estaban sin agua. Sin embargo, ya llevamos varios cantones con agua potable y este otro mes dejamos el casco urbano con agua potable”, manifestó el alcalde de Dolores.

El funcionario informó que se van a cambiar el sistema de distribución de agua, e informó que mucha gente se desvela esperando que le caiga el agua por las noches, será beneficiada. “Hoy los turnos van a ser en el día, nadie se va estar desvelando, esperando que le caiga la gotita de agua como han estado todo este tiempo”, añadió.

Además, se ha desarrollado un proyecto de asfaltado en el acceso frente a la Centro Escolar Los Naranjos, de una longitud de 170 metros lineales.

El alcalde manifestó que él se había comprometido a no endeudar la comuna, pero observando que había necesidad de mejorar esos servicios, contrajeron el compromiso con el ISDEM, para ejecutar esas obras. Eso sí, el funcionario municipal se ha comprometido a cancelar los 120 mil en lo falta de su período para el que fue electo, hasta el 1º de mayo de 2018.

“En una ocasión dije que no iba a endeudar el municipio, y es algo que ahorita como que lo estoy contradiciendo. Si sacábamos estos 120 mil dólares es porque los ocupábamos de emergencia, pero tampoco los voy a dejar para que otro los venga a pagar, los vamos a pagar en el período que yo voy a estar hasta el 1º de mayo”, afirmó Ruiz Padilla.

“Estos fondos que hemos recibido han sido bien utilizados, pero lo que más me molesta son los malos comentarios que dicen que los fondos son mal utilizados. Puedo decir que los fondos se han utilizado en un 100% para lo que se ha pedido, porque yo he dicho en muchas ocasiones que voy a salir de la alcaldía por algunos errores que cometa o algotras cositas que no las podamos hacer, pero menos por agarrar lo que no es de uno”, finalizó el edil.

“No hay municipio del país sin un préstamo”

Por su lado el presidente del ISDEM, Rogelio Rivas confirmó lo relacionado con el mencionado préstamo a una tasa de interés muy baja, incluso más baja de la que podría contratar una alcaldía con el sistema financiero.

Durante su mensaje, Rivas felicitó alcalde Ruiz Padilla por informar a su pueblo sobre cómo se invierten los fondos, y al mismo tiempo le dijo que no sienta temor en solicitar un crédito, sobre todo cuando estos van orientados a la ejecución de proyectos importantes.

“No hay municipio en el país, de los 262 gobiernos locales, no hay ninguno que no tenga un crédito para ejecutar algún proyecto de beneficio comunitario, casi todos”, afirmó el presidente del ISDEM.

“Sabemos que estos fondos que los alcaldes invierten y que piden prestados muchas veces al ISDEM o a la banca nacional, van justamente para el desarrollo de sus comunidades”, manifestó el titular del ISDEM.

“Les pedimos a los beneficiarios de estos proyectos que hagan un buen uso de ellos, porque al final son recursos que se invierten para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, añadió.

Rivas, informó que este crédito aprobado para la municipalidad de Dolores, es el cuarto crédito aprobado por el ISDEM a las municipalidades del país, y anunció que ya han colocado alrededor de 2 millones de dólares en préstamos a otras comunas, y esperan continuar apoyando al desarrollo de las municipalidades con otros préstamos.