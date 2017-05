Explosión en concierto de Ariana Grande deja 19 muertos en Manchester, Inglaterra

Varias personas habrían perdido la vida la noche de este lunes 22 de mayo, durante un incidente registrado en un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, en el Manchester Arena, de Inglaterra, aunque los primeros datos todavía no son concretos.

Un vídeo publicado en las redes sociales deja escuchar un estruendo, como una explosión en el marco del concierto. Algunos medios noticiosos europeos se refieren a dos explosiones.

La Policía británica ha confirmado que el incidente registrado en la noche de este lunes ha causado víctimas mortales y heridas, aunque todavía no hay una cifra exacta de las víctimas.

En un reporte más tarde la Policía de Manchester informó que han muerto 19 personas, mientras otras 50 han resultado heridas, producto de una explosión, que se puede escuchar en el siguiente vídeo compartido por el ciudadano Joe Gregory.

If you look towards the left you see the explosion and hear the bang. I hope to GOD everyone is ok, and so glad Jess and Em are. #manchester pic.twitter.com/q81KHGEJ6E

