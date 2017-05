Ariana Grande dijo sentirse “quebrada” en su corazón tras explosión en Manchester Arena

La cantante estadounidense Ariana Grande lamentó el ataque terrorista ocurrido durante su concierto en el estadio Manchester Arena en el reino Unido, y dijo sentirse “quebrada”, en su sentir, tras el incidente que dejó 19 muertos y 50 heridos.

A través de su cuenta de twitter, la artista manifestó sentirse “quebrada. desde el fondo de mi corazón, así que lo siento. No tengo palabras”.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017