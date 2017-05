Rogelio Rivas: “hemos puesto el ISDEM al servicio de las alcaldías”

By El Salvador Noticias.net on 20 Mayo, 2017

Rogelio Rivas, Presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), se refiere a requisitos para optar a créditos para proyectos de desarrollo municipal, para aquellas alcaldías que se encuentran en cierta categoría.

¿Cuáles son los proyectos que está desarrollando el ISDEM con las alcaldías en estos días?

Bueno, hay como cinco alcaldías del país que han contratado créditos con nosotros que rondan los 2 millones de dólares. Estamos ejecutando 20 proyectos con la municipalidad de Ahuachapán, con la municipalidad de Sonsonate estamos por entregarle dos camiones de basura, también con la municipalidad de San Fernando. Estamos en San Cayetano Istepeque desarrollando 7 proyectos, entre ellos uno de agua potable y proyectos de mejoramiento de calles.

Estamos por ayudarle a la alcaldía de Santa Isabel Ishuatán y a Comasagua para el cambio de luminarias, de mercurio a luminarias led. También estamos por firmar con la alcaldía de Apastepeque un proyecto de 2 millones de dólares para ejecutar proyectos de agua potable, alumbrado eléctrico mejoramiento de calles e introducción de energía eléctrica.

Son proyecto que estamos ejecutando de manera conjunta con las alcaldías, con financiamiento con fondos propios nuestros, y algunos provenientes de la banca privada. Esta nueva función es la que había dejado de hacer el ISDEM en el pasado, es decir, que en el pasado en vez de convertirse en aliados estratégicos de los alcaldes se hacía todo lo contrario.

Ahora hemos puesto la institución al servicio de las alcaldías del país para que puedan ejecutar proyectos de diferente tipo, porque sabemos que estos proyectos van orientados a las comunidades que más los necesitan.

¿De dónde salen los fondos para los préstamos que está realizando el ISDEM a las alcaldías?

Tenemos contratatos alrededor de 10 millones de dólares con la banca privada. También hemos dispuesto un capital semilla del ISDEM con fondos propios, nosotros somos una institución autónoma que genera sus propios recursos, y en esa medida, vamos colocando fondos propios, y nos permite todavía sin colocar fondos propios, cobrar tasas de interés muchísimas más bajas que las puedan prestar con el sistema financiero nacional las alcaldías.

¿O sea que hay facilidades para que las alcaldías puedan optar a créditos?

Así es de hecho aprovecho para invitar a todos los alcaldes del país a que busquen el financiamiento nuestro a través del ISDEM. Nosotros nos hemos convertido en financistas de los proyectos que ellos están desarrollando, a tasas de interés más competitivas que las que tienen actualmente.

¿Cuáles son los requisitos que deben reunir las alcaldías para optar a créditos con el ISDEM?

Son mínimas. Nosotros tenemos quizás menos requisitos que la banca. Básicamente lo que pedimos es que manden el acuerdo municipal por las tres cuartas partes, porque para contratar deuda ahora los Gobiernos plurales deben de contar con las tres cuartas partes de la votación, es decir, por mayoría calificada. Que nos manden el acuerdo municipal en donde firman los Concejales que están de acuerdo con la obtención del crédito.

También que las Alcaldías tengan la categorización del Ministerio de Hacienda, que ya sean categoría A o B. Las alcaldías que son categoría C no podemos atenderlas porque son aquellas alcaldías que únicamente pueden consolidar deudas y el ISDEM no está facultado legalmente para poder consolidar deudas. De hecho este es un proyecto que presentamos a la Asamblea Legislativa, cuando este servidor llega a la presidencia del ISDEM y todavía se encuentra en la Comisión de Municipalismo durmiendo el sueño de los justos. Así que también esperamos que los diputados antes de que finalice este período puedan abordar esa temática y al final decidan si nos van a facultar o no para poder también consolidar deudas de las alcaldías.

¿Alrededor de cuántas alcaldías pueden acceder a estos créditos?

Son aquellas que están en categoría A o B desconozco el número global de alcaldías, pero pueden ser todas las alcaldías del país que estén en esta categorización.