PSP: “Si el alcalde Nayib Bukele nos busca que hagamos la coalición, con todo gusto”

By El Salvador Noticias.net on 20 Mayo, 2017

Entrevista con Rodolfo Armando Pérez, Secretario General del Partido Salvadoreño Progresista (PSP), y Concejal de la Alcaldía Municipal de San Salvador, respecto a las Elecciones Legislativas y municipales de 2018. Pérez considera que no existe un candidato en la actualidad que le pueda ganar al alcalde Nayib Bukele.

¿Cuál es la propuesta del PSP de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2018?

Como Secretario General del Partido Salvadoreño Progresista (PSP), los planes que se tienen es que nosotros vamos a llevar una planilla para alcaldes y diputados. Más que todo en San Salvador vemos que se está inscribiendo en las elecciones internas del PSP para poder elegir el candidato a alcalde por San Salvador. Sin embargo, en el reglamento interno del partido nosotros le vamos a dar prioridad a las coaliciones. Por ejemplo, en San Salvador nosotros hemos apoyado al alcalde Nayib Bukele. Si el alcalde Nayib Bukele nos busca que hagamos la coalición con todo gusto nosotros vamos a hacer la coalición con el alcalde.

¿Actualmente usted es Concejal por la coalición que tuvieron con el FMLN?

Sí, la coalición la tuvimos legalmente con el FMLN, pero la coordinación, el enlace y todo lo hicimos con el señor alcalde Nayib Bukele. Nosotros apoyamos a la persona. No queremos ver de partidos políticos, porque la misma población no quiere saber… Apoyamos a la persona. Nosotros como PSP ya no somos de ni izquierda ni derecha. Nuestro partido nace con el apoyo de la población para despolarizar nuestro país. La idea es que nosotros desde que nace el partido no somos de izquierda ni de derecha, mucho menos del centro. Somos un partido para el pueblo, para las comunidades, para el pueblo salvadoreño.

¿Qué espera para estas Elecciones 2018 que podrían ser bastante complicadas?

Está complicado. El Tribunal Supremo Electoral con ese prepuesto que le dieron (de $39 millones que había pedido para organizar las elecciones le dieron $25 millones), no creo que salgamos porque está muy pero muy difícil, Ahora con respecto de la polarización recuerde que la población ya está harta de dos partidos políticos. Entonces esperamos que haya una sorpresa ahorita de parte de la población salvadoreña y que cambie su mentalidad y le de oportunidades a partidos nuevos, a partidos que no están manchados, a partidos que no estén involucrados en la corrupción y que exista transparencia en estas elecciones.

Ernesto Muyshondt ha expresado su deseo de competir por la Alcaldía de San Salvador por el partido ARENA. ¿A usted qué opinión le merece esta participación?

Él está en todo su derecho ciudadano, pero candidato que le pueda quitar la alcaldía al alcalde Nayib Bukele es bien difícil. No existe un candidato de esa calidad ¿Por qué? Porque la misma población ve que el alcalde de San Salvador está haciendo las obras cómo él las prometió. Es el único político que tiene la confianza en nuestro país de seguirle dando la oportunidad para que siga gobernando la Alcaldía de San Salvador. Nayib Bukele es una buena persona, es una persona que se ha expresado con la comunidad internacional y se ha expresado con el pueblo salvadoreño de que quiere hacer las cosas como dice él: si no re roba alcanza el dinero.

¿Cree usted que la misma obra que ha desarrollado Bukele sea como su respaldo para ganar otro período en la alcaldía capitalina?

La población eso espera, de que nosotros como servidores públicos demos lo mejor para nuestro país, trabajar y que no exista robo, y que no exista corrupción dentro de los gobiernos. Yo como Concejal de la alcaldía de San Salvador doy fe que el alcalde Nayib Bukele está haciendo bien las cosas. Digo esto porque la población no quiere partidos políticos, quiere personas que trabajan como Nayib Bukele. Si él se va solo por el lado del FMLN sería malo, malo, malo de parte de él irse solo con el FMLN. Nosotros lo hemos expresado desde antes y ahora, que el apoyo es para el alcalde Nayib Bukele, la población a él le apuesta.