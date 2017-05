LA LUCHA FUNDAMENTAL DEL PUEBLO VENEZOLANO Y SU GOBIERNO

By El Salvador Noticias.net on 19 Mayo, 2017

Fantasmario

(Una luciérnaga contra el oscurantismo)

Tirso Canales

1.- ME PERMITO LLAMAR SU ATENCIÓN ACERCA DEL TÍTULO DE ESTE ARTÍCULO. En este sentido, le solicito fijarse en el método que la prensa imperialista de Estados Unidos y miles de medios propagandísticos de todo tipo, que le siguen, destacan envueltos en amarillismo y escándalos, los cierres de calles, incendios de inmuebles de servicios públicos y apedreamientos efectuados por un pequeño grupo de mercenarios, autollamados “oposición política”, y que no siempre son de nacionalidad venezolana. Las imágenes que envían al exterior de hechos como los expresados, tratan de vender la idea de que “aquéllas hogueras” son la situación general que existe en Venezuela. Tales ideas están claramente tergiversadas. La intención que le asignan, es deformar la realidad, con hechos que en el territorio venezolano, no representan ni el 1%. La prensa derechista trata de vender una idea construida a base de repeticiones publicitarias, como si esa fuera la realidad existente en Venezuela. Esas situaciones se denominan en publicidad con el nombre de fenómenos holográficos, o sea que existen en apariencia, sólo como efectos mentales, y pueden parecer en la sociedad saliéndose de sus límites. Ojo con las apariencias mentales que crea la publicidad. Dicho en otras palabras se trata de un fenómeno virtual sin ningún fundamento en la realidad. Imagínese usted, los efectos perversos que producen en el intelecto de las personas, miles y miles de televisoras, diarios escritos y digitales, miles y miles de radios y redes de opinión pública. La prensa derechista venezolana y de otros países, de manera mal intencionada manejan en sus agendas “noticiosas”, tales “hechos” a los que mañosamente les atribuyen contenidos mentirosos, para tratar de materializar en la práctica “informaciones” falsas que lleguen a los lectores, lectoras, y auditorios con “propósitos políticos” contrarrevolucionarios que buscan difamar en el exterior, el modelo político social que constituye la imagen socialista interna de Venezuela. ¿Se ha preguntado usted, por qué la prensa derechista tiene como tendencia diaria hablar mal del Gobierno de Venezuela y del modelo económico en proceso de creación? ¿Sera porque éste es el único país que merece la atención de miles y miles de medios publicitarios?

2.- DESDE HACE 48 DÍAS, EL GRUPO MAL LLAMADO DE “OPOSICIÓN POLÍTICA”, que contrata mercenarios fogoneros, todos los días, desde tempranas horas, se sitúa en las orillas de la plaza Altamira de Caracas, para encender hogueras y provocar enormes daños para luego decir en el exterior que son víctimas de represiones, cuando en realidad son los victimarios. En las hogueras queman todo tipo de materiales, y están provistos con montones de piedras para inician su “trabajo”. Allí pasan todo el día lanzando piedras a los policías que están al otro lado de la calle, evitándoles que avancen hacia otras zonas del centro de la ciudad. Pero eso no es todo, ya que el lunes 15 de mayo, los grupos mal llamados de “oposición política”, hirieron de gravedad en la cabeza a un agente de la Policía Nacional Bolivariana, mediante un disparo efectuado por un franco tirador. Ahora el agente se halla entre la vida y la muerte. Esta ha sido la práctica realizada en repetidas veces por grupos terroristas, y las victimas se cuentan por decenas. El gobierno de Estados Unidos y las derechas internacionales, financian ampliamente tales actos de terrorismo con los impuestos que pagan los contribuyentes de aquel país. Pregúntese usted: ¿Puede ser ésta, una actividad periodística correcta o una práctica morbosa, efectuada por politiqueros que han degradado tanto al periodismo, como a la ciencia política, que es la forma de obtener el poder pacíficamente de cualquier Estado? El grupo mal llamado de “oposición política” de Venezuela, nunca ha pensado en conquistar el poder del Estado de su país pacíficamente, ni busca el diálogo, ni la paz, ya que su primer acto, al ganar la mayoría de la Asamblea Legislativa, fue declarar que iba a sacar del Gobierno al Presidente Legítimo Nicolás Maduro, en seis meses como máximo. Aquélla fue como todos sabemos otra gran mentira ya que el Presidente Nicolás Maduro, ha cumplido más de dos años gobernando exitosamente a la República Bolivariana de Venezuela.

3.- MIENTRAS EL 99% DEL PUEBLO VENEZOLANO TRABAJA CON AHÍNCO TRANSFORMANDO EL MODELO ECONÓMICO DE SU PAÍS, con industrias, agricultura, comercio, salud, educción, pesca, turismo, etc., el pequeño grupo de la mal llamada “oposición política” apoyada por Estados Unidos y las derechas internacionales, se dedica a incendiar jardines de infancia, hospitales para neonatos, clínicas para atender emergencias, vehículos de servicios públicos, buses, metros; edificios gubernamentales para el uso social; a incendiar escuelas, sus pupitres y mobiliarios; a lanzamientos de bolsas con excrementos mezclados con pintura roja sobre niños, mujeres y personal policial, de lo que hacen ostentación y parece llenar de orgullo a la mal llamada “oposición política”. Con estas barbaridades hacen causa común las derechas de países latinoamericanos, incluida la de El Salvador, a través de la Prensa Gráfica.

4.- EN EL PUEBLO VENEZOLANO SE REALIZAN EN LA ACTUALIDAD CUESTIONES DE GRAN IMPORTANCIA HISTÓRICO-SOCIAL: Miles de reuniones de la juventud, mujeres, universitarios, campesinos, obreros, adultos mayores, intelectuales, abuelos y abuelas, industriales, profesores, propietarios, pescadores, etc. que se reúnen para discutir en amplios debates, cuáles serán los nuevos derechos del pueblo conquistados durante 18 años de revolución; cuáles son los logros obtenidos por millones de trabajadores, mujeres, estudiantes; cuáles deberán ser los capítulos que aparecerán con los nuevos beneficios populares en la reforma Constituyente convocada por el Presidente Nicolás Maduro, y que la nación espera con ansiedad, a fin de tener en sus manos, el que será el gran complemento Constituyente de la Constitución Política Chavista, aprobada por el pueblo en 1999.

5.- EL IMPERIALISMO DE ESTADOS UNIDOS Y LAS DERECHAS QUE LE SIGUEN, tratan de justificar la violencia que con distintas formas, provocan todos los días en Venezuela, destrozos al patrimonio privado y público, que deberá ser repuestos con el sudor y esfuerzos del pueblo trabajador. Las personas inteligentes se preguntan, ¿Cómo es posible que en las cabezas de dirigentes políticos que tienen a su cargo los destinos de naciones enteras, no pueda existir un momento de sus inteligencias para examinar y descubrir las noticias sesgadas y retorcidas, con que tratan de mantenerse en el poder?. Mucha gente sabe que pueden mantenerse gobernando, sin tener que llegar a semejantes bajezas, como son encubrir crímenes contra personas indefensas, que lo único que hacen es trabajar para mantener a sus familias. Ya hemos dicho en anteriores artículos que los nazis tenían como metodología política la repetición de mentiras para engañar a la gente, y conducirla hacia el callejón sin salida donde querían llevarla. Mentir, mentir y mentir es tan simple como decir verdad, verdad, verdad, ¿Porque apostarle a la mentira y no a la verdad? Es muy simple: la ambición por el poder es capaz de convertir lo blanco en negro y lo negro en blanco. En la actualidad Estados Unidos, y millones de medios publicitarios forman el enorme partido político de oposición de Venezuela, y es multinacional encabezando la injerencia y la agresión contra el Pueblo Bolivariano del Comandante Hugo Chávez. Los reveses contra las agresiones yanquis están a la vista del mundo como el que sufrió el 17 de mayo en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde hizo el ridículo.

6.- EN EL TRABAJO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO BOLIVARIANO de 18 años, existen millares de logros que pueden verse realizados en obras públicas: carreteras, transportes, metros, estadios, etc.; pero también pueden verse en millares de fábricas que elaboran alimentos, productos, vestidos, artículos, vehículos, funden metales, hacen mobiliarios y todos los elementos materiales que necesita una sociedad. La construcción de más de un millón seiscientas mil viviendas que bien equipadas, disfrutan igual número de familias. A la par de esto, el pueblo venezolano siembra millares de hectáreas de cereales, hortalizas, frutales, etc. y transforma miles de toneladas de materias primas para satisfacer las necesidades populares que antes de la revolución no tenían. Asimismo, las creaciones del pueblo venezolano en materia educativa, salud, deportes, artes y cultura, tiene expresiones en decenas de universidades, institutos politécnicos, escuelas en todos los ámbitos que van desde los más apartados pueblos indígenas hasta las universidades, con educación completamente gratuita. Así a grandes rasgos, podemos describir algunas cuestiones materiales y culturales que nacen en Venezuela y que pueden palparse en aquel país.

7.- PERO HAY OTRAS, COMO EL ENORME PRESTIGIO POLÍTICO, AUTORIDAD MORAL Y EJEMPLAR DE QUE GOZAN EL GOBIERNO VENEZOLANO Y SU PUEBLO EN EL MUNDO, son notables en todas partes, manifestados por los pueblos, solidariamente a favor del pueblo del Comandante Hugo Chávez. ¿Por qué el imperialismo y las derechas que les siguen no dicen nada de los enormes logros del pueblo venezolano? Porque para ellos, que el pueblo tenga tantísimos beneficios en poco tiempo constituye un mal ejemplo que millones de trabajadores y pueblos estarían dispuestos exigir de inmediato en muchos países, principalmente latinoamericanos.

Procure informarse con TELESUR, Rusia Today, Radio Habana Cuba, La Jornada de México, El Telégrafo de Ecuador, Cambio de Bolivia, y otras fuentes, para liberarse de la prensa mentirosa de El Salvador.

NOTA: Tirso Canales: Nació en San Salvador, el 26 de marzo de 1931. Tirso Canales, cultiva, la poesía, el cuento, ensayo, teatro y la crítica literaria. Además de haber viajado por varios países, ha sido articulista de El Diario Colatino, El Salvador; Director de la Editorial Universitaria, Universidad de El Salvador, 1987, y ahora, 2 de abril de 2012, inicia la publicación de su fantasmario en el diario digital WWW.ELSALVADORNOTICIAS.NET Como poeta, “cultiva preferentemente el tema social que deriva a lo político”. Entre su obra publicada se cuenta: Lluvia en el viento, (poesía, San Salvador, 1959); Los Ataúdes, (pieza teatral escrita en colaboración con Napoleón Rodríguez Ruiz h., revista Universitaria, San Salvador, 1963); El Artista y la Contradicción fundamental de la época, (ensayo, San Salvador, 1966); Crónicas de las higueras y otros poemas, ((poesía, San Salvador, 1970); Cien años de Poesía Salvadoreña: 1800-1900, en colaboración con Rafael Góchez Sosa, San Salvador, 1978; De aquí en adelante (Libro colectivo), San Salvador, 1967; poetas jóvenes de El Salvador (colectivo), San Salvador, 1960. Parte de su obra se encuentra en revistas como: Cultura del Ministerio de Educación de El Salvador y Revista La Universidad de la Universidad de El Salvador.