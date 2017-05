Nayib Bukele realiza tercera entrega de luminarias a otros municipios

By El Salvador Noticias.net on 18 Mayo, 2017

La alcaldía de San Salvador realizó la tercera entrega de lámparas a otras municipalidades del país, durante un acto especial desarrollado en la Plaza de El Salvador del Mundo, presidida por el alcalde capitalino Nayib Bukele.

Esta vez el jefe edilicio de San Salvador entregó 2,050 lámparas, que una vez sirvieron en el centro de San Salvador, a ocho concejos municipales administrados bajo diferentes banderas políticas.

Las luminarias donadas estuvieron al servicio de la ciudadanía capitalina, hasta que el sistema fue cambiado por uno moderno.

En ese proceso San Salvador pasó de tener 15 mil luminarias a 35 mil luminarias, en su totalidad. Prácticamente San Salvador ya está en un 98% iluminado.

Esas luminarias ahora llevan alumbrado eléctrico a otros municipios donde las comunidades no tienen luz.

“Nos quedaban 13 mil luminarias que estaban en perfectas condiciones, que iluminaban el Paseo General Escalón, la Alameda Roosevelt, el Bulevar Constitución, el Bulevar de los Próceres. Entonces, dijimos ¿qué hacemos con esas 13 mil luminarias? Algunos dijeron: alcalde guardémoslas, no sabemos cuándo las podemos necesitar. Pero yo dije para qué las vamos a tener en una bodega guardadas, luminarias que le pueden servir a municipios que no tienen luz, que le pueden servir a cantones y caseríos que ahora no tienen luz”, detalló Bukele al recordar la decisión de donar el alumbrado.

“Yo he sido alcalde de un municipio pequeño (Nuevo Cuscatlán), donde una lámpara hace una gran diferencia. Yo fui alcalde de un municipio muy pequeño donde llevar cuatro lámparas hace una gran diferencia para ese caserío, para esa comunidad. Así que por qué tener luminarias en una bodega cuando se la podemos donar a municipios hermanos y a todos los salvadoreños”, añadió el edil.

Nayib Bukele, explicó a los asistentes al evento, entre ellos miembros del Consejo Municipal capitalino, los alcaldes beneficiados con la donación y Rogelio Rivas, presidente del ISDEM, que generalmente cuando se habla de cooperación se piensa en Europa, en Estados Unidos, en Japón y Taiwán. “Está bien, yo mismo he andado ahí buscando cooperación, pero por qué no podemos cooperarnos y colaborarnos entre hermanos, colaborarnos entre salvadoreños también”, se preguntó.

Este día le entregaron luminarias a los municipios de San Vicente, Tecoluca San Julián, San Juan Talpa, San Pedro Nonualco, Santiago de la Frontera y Santiago de María.

Hasta ahora han entregado unas seis mil luminarias, y todavía faltará entregar 7 mil a otros municipios, luminarias que han sido revisadas previamente, es decir, que están en buenas condiciones para su uso.

Pedrina Rivera Hernández, alcaldesa municipal de Suchitoto mostró su agradecimiento a nombre de los alcaldes beneficiados, señalando que las lámparas servirán para el desarrollo integral de sus territorios.