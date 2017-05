Tribunal ordena captura de ex primera dama Ana Ligia de Saca

By El Salvador Noticias.net on 17 Mayo, 2017

Un día después de que la ex primera dama de la nación Ana Ligia Mixco de Saca, la esposa del ex presidente de la República, Elías Antonio Saca, en representación del partido ARENA, solicitara prórroga de seis días al plazo para pagar fianza y no ir a la cárcel bajo cargos de lavado de dinero, el tribunal encargado del caso ordenó su captura.

Según se ha conocido, la ex primera dama se encuentra ingresada en un centro hospitalario, enferma, lo cual está siendo verificado por las autoridades judiciales.

La Primera Dama no ha podido recolectar los 250 mil dólares que le piden de fianza para no entrar a prisión, y se encuentra gestionando un préstamo para tal efecto. Y mandó a su abogado para solicitar la prórroga.

La orden de captura

Este miércoles 17 de mayo de 2017, un reporte judicial señala que el Juzgado 7º de Instrucción, giró ayer tarde la orden de captura contra Ana Ligia Mixco de Saca por incumplir el pago de la caución económica de 250 mil dólares, plazo que se le venció ayer a las 3:45 de la tarde.

El juez Miguel Ángel García, también libró oficio al Instituto de Medicina Legal, para que sean médicos de esta institución los que acudan hasta el hospital Climosal de Santa Tecla, donde está hospitalizada e informen al juez la situación de salud de la procesada.

Los especialistas de Medicina Legal acudieron anoche a realizar los respectivos análisis y el juzgado está a la espera del informe.

A Ana Ligia de Saca, se le venció ayer por tarde el plazo de pago de la fianza, su abogado no obstante acudió ayer al juzgado a presentar dos documentos: una constancia médica donde informaban su hospitalización y una constancia informando que se ha gestionado un préstamo con una aseguradora para el pago del dinero.

El juzgado luego de recibir el expediente penal previno a la ex primera que tenía 10 días hábiles para el pago de la fianza de 250 mil dólares impuesta por el juzgado de paz, el plazo venció el pasado viernes y este mismo día el juzgado recibió oficio de la Fiscalía solicitando que si la imputada no hacía efectiva la caución que se revocaran las medidas sustitutivas.

Ana Ligia de Saca , junto a 16 personas más se les acusa de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico y del delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública, se les acusa de colaborar a lavar 22 millones de dólares, fondos que fueron desviados de dos cuentas institucionales del tesoro público en el período presidencial de Elías Antonio Saca en los años 2004 – 2009, para ello utilizaron agencias de publicidad y que el destino final del dinero fueron las cuentas de ex presidente Saca.

En horas de la mañana de este miércoles, el abogado Miguel Ángel Flores Durel, representante legal de Mixco de saca presentó un recurso de apelación dirigido a la Cámara Primera de lo Penal, a efecto de que revoque la decisión del juzgado.

Lo anterior porque consideran que la caución económica es exorbitante e irracional para la capacidad económica de la ex primera dama. Flores Durel aseguró que en seis días se hará efectiva el pago de la fianza, toda vez que la empresa aseguradora realice el préstamo que han gestionado.