COMISIÓN PRESIDENCIAL QUE IMPULSA REFORMA CONSTITUYENTE VENEZOLANA SE REUNIÓ CON 17 PARTIDOS DE OPOSICIÓN

By El Salvador Noticias.net on 12 Mayo, 2017

Fantasmario

(Una luciérnaga contra el oscurantismo)

Tirso Canales

1.- LA COMISIÓN PRESIDENCIAL QUE IMPULSA LA REFORMA CONSTITUYENTE de Venezuela, se reunió el lunes 8 de mayo, en el Palacio de gobierno, con 17 partidos políticos que respondieron a la convocatoria, hecha por el Presidente de la Republica, Nicolás Maduro. La Comisión Presidencial tiene por objetivo fundamental propiciar el diálogo político nacional que conduzca a la construcción del diálogo patriótico sólido, que garantice un entendimiento político claro, entre el mayor número de actores político-sociales para el establecimiento de la paz duradera en el país.

2.- EL PROCESO DE REFORMA CONSTITUYENTE QUE ESTÁ EN MARCHA EN VENEZUELA será el numero 17, ya que en aquel país han existido como tradición político-jurídica a lo largo de 200 años de historia, las actualizaciones de la Constitución para resolver cuestiones políticas importantes que constituyan desajustes no reflejados en la ley fundamental de la Republica. La llamada oposición política venezolana, cegada por ambiciones de poder, ha caído en la ignorancia constitucional de su propio país, ya que desconoce este asunto que es de gran importancia política.

3.- EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA CONSTITUYENTE, Elías Jaua, corroboró la amplia asistencia de organizaciones políticas de variada expresión ideológico-política, que respondieron a la convocatoria y fueron: Bandera Roja; Joven; Ciudadanos por el Campo; OPINA; Juan Bomba; Movimiento Republicano; Poder Laboral; Juan Bimba; Resistencia Civil; UPP89; Democracia Renovadora; LAPIZ; Movimiento Ecológico; MAS; Unidad Democrática Renovadora; y PIEDRA. Todos estos partidos políticos que atendieron la convocatoria presidencial, tienen un registro variado de posiciones ideológicas que van desde el centro hacia la izquierda. Todas se caracterizan según lo demostraron, por el ánimo de querer contribuir a encontrar formas para superar la situación de odio y difamación divulgado por los partidos derechistas, principalmente, 1) Voluntad Popular; 2) Primero Justicia; y los tradicionales de Punto Fijo, 3) Acción Democrática, AD; y 4) La Democracia Cristiana, COPEI. Estos cuatro últimos se han retirado del diálogo con el Gobierno en dos oportunidades por distintos pretextos. Primero pidieron al Presidente Maduro, que participarán representantes de UNASUR; luego, que participaran los ex presidentes de España, República Dominicana y Panamá; después pidieron que participara el Vaticano. Todo les fue concedido, pero ¿Qué sucedió en todos los casos? Participó UNASUR y la derecha se retiró, participaron los ex presidentes y también se retiró la derecha; el Vaticano envió a su representante y la derecha se retiró. La conclusión lógica para las autoridades venezolanas y el pueblo, lo mismo que para todas las personas informadas en su sano juicio, es claro: Que los políticos derechitas venezolanos no quieren diálogo de ningún tipo, sino que su deseo declarado repetidas veces, es de que el Presidente Maduro salga del Gobierno, para ocuparlo ellos, pero sin haberlo ganado en elecciones. Sin lugar a dudas los políticos derechistas venezolanos y quienes les apoyan están locos de atar, y el Gobierno Revolucionario no debería perder el tiempo sin antes atarlos.

4.- ANTE ESTA SITUACIÓN ABSURDA, el propio Papa Francisco, ha dicho, que para continuar participando en el diálogo deberá ponerse condiciones. Los derechistas políticos omiten del modo más rayano, que el Presidente Maduro, es resultado de una elección democrática, legítima, respaldado por millones de electores y por cientos de organizaciones políticas, nacionales e internacionales, que le dieron su total aprobación. Sin tener ningún respaldo, senadores y representantes de Estados Unidos; dueños de periódicos derechistas del extranjero; politiqueros y pseudo periodistas a sueldo, han hecho de la divulgación mentirosa sobre el Gobierno de Venezuela, un gran negocio que les produce enormes ganancias. Entre estos, cito como ejemplo, a la Prensa Grafica de EL Salvador, que ha hecho de la divulgación tergiversada sobre Venezuela, un punto infaltable de su agenda desinformadora en los últimos cuatro meses del 2017.

5.- EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN POR LA CONSTITUYENTE, ELÍAS JAUA, afirmó el lunes 8 de mayo, al finalizar la reunión con 17 partidos políticos de oposición, que es posible dialogar entre venezolanos y venezolanas a pesar de que piensen de manera distinta sobre varias cuestiones. “El debate de altura que hemos dado el día de hoy, dijo Jaua Milano, es una demostración de que podemos tener diálogos serios, formales y de contenido profundo sobre cuestiones, de ideas distintas y hasta opuestas”. Resaltó que toda la delegación presidencial, tomó nota de los planteamientos y observaciones de los partidos en la reunión, y apreció en ellos sinceridad en lo que se dijo. “Quiero decir que esta iniciativa del Presidente Maduro, buscaba precisamente eso: Desbloquear un juego de “imposibilidad”, satanizado en el sentido de que no pudiéramos sentarnos a dialogar con otros interlocutores que no fueran de la Mesa de Unidad Democrática, MUD”. Para finalizar, “aseguró que el Gobierno Bolivariano, nunca dejará de consultar al soberano constituyente originario que es el pueblo, acerca de todo lo que sea necesario”.

6.- ESTÁ CLARO QUE LA LLAMADA OPOSICIÓN VENEZOLANA, y las derechas que creen en ella en el extranjero, lo que no quieren es que las reformas constituyentes se expresen en letra y con toda claridad jurídica; no quieren ver las numerosas conquistas que el pueblo venezolano, ha realizado en 18 años de revolución. Tampoco quieren ver que en la Constitución queden expresados los mandatos de que los beneficios de la economía del país, sean redistribuidos cada año a través de las Misiones y Grandes Misiones, entre la población trabajadora que los ha producido con sus esfuerzos. Eso es todo. Para el imperialismo y las derechas, ese es un mal ejemplo, ya que las reformas constitucionales hablarán con claridad de que en nuestros países latinoamericanos y caribeños, debe desaparecer para siempre la esclavitud explotadora del capitalismo mediante la creación del sistema socialista que es justiciero con quienes crean la riqueza.

7.- FINALMENTE, CONOZCA USTED EL “PENSAMIENTO POLÍTICO” DE LA DERECHA OPOSITORA VENEZOLANA: el 10 de mayo en sus manifestaciones de Caracas, lo expresó así: Lanzando “bombas” de excremento humano, y pintura rojas sobre la población civil que ensució a niños, mujeres, personas mayores y policías. Con la “invención” de su porquería de última hora, demostró cuál es el pensamiento de la derecha política venezolana.

NOTA: Tirso Canales: Nació en San Salvador, el 26 de marzo de 1931. Tirso Canales, cultiva, la poesía, el cuento, ensayo, teatro y la crítica literaria. Además de haber viajado por varios países, ha sido articulista de El Diario Colatino, El Salvador; Director de la Editorial Universitaria, Universidad de El Salvador, 1987, y ahora, 2 de abril de 2012, inicia la publicación de su fantasmario en el diario digital WWW.ELSALVADORNOTICIAS.NET Como poeta, “cultiva preferentemente el tema social que deriva a lo político”. Entre su obra publicada se cuenta: Lluvia en el viento, (poesía, San Salvador, 1959); Los Ataúdes, (pieza teatral escrita en colaboración con Napoleón Rodríguez Ruiz h., revista Universitaria, San Salvador, 1963); El Artista y la Contradicción fundamental de la época, (ensayo, San Salvador, 1966); Crónicas de las higueras y otros poemas, ((poesía, San Salvador, 1970); Cien años de Poesía Salvadoreña: 1800-1900, en colaboración con Rafael Góchez Sosa, San Salvador, 1978; De aquí en adelante (Libro colectivo), San Salvador, 1967; poetas jóvenes de El Salvador (colectivo), San Salvador, 1960. Parte de su obra se encuentra en revistas como: Cultura del Ministerio de Educación de El Salvador y Revista La Universidad de la Universidad de El Salvador.