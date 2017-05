Chelsea se corona campeón de la Liga Premier inglesa

El Chelsea se coronó campeón de la Liga Premier, al vencer al West Bromwich por 1-0, en partido correspondiente a la fecha 37, disputado en el estadio The Howthorns.

Un gol del belga Michy Batshuay, en el minuto 82 fue suficiente para que el cuadro azul lograra conseguir el título al mejor de la liga inglesa.

El Chelsea de la mano del técnico italiano Antonio Conte, volvió a tener motivo para celebrar y, tanto el entrenador como los jugadores y la afición, lo han hecho en grande.

El campeonato más reciente lo había conquistado en la temporada 2014-2015 y ahora lo vuelve a lograr ante un rival que se le complicó ya que no quería la coronación del rival en su propio estadio y por poco lo consigue.

La victoria le permite al Chelsea llegar a 87 unidades y le quita toda esperanza al Tottenham Hotspur que tiene 77 puntos, cuando faltan dos jornadas para cerrar el torneo.

Este es el quinto título en 14 años del presente siglo y sexta en toda su historia, que cuenta entre sus líneas a Pedro, Diego Costa, David Luiz, Cesc Fábregas, y el arquero belga Thibaut Courtois.

— Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) May 12, 2017

You know the words, Blues fans!!! 🎶#ChelseaChampions 🏆 pic.twitter.com/Fy0lMojXsr

— CHAMPIONS! 🏆 (@ChelseaFC) May 12, 2017