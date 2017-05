Gobierno de Sánchez Cerén rechaza resolución de Sala sobre SITRAMSS

By El Salvador Noticias.net on 9 Mayo, 2017

El gobierno de Salvador Sánchez Cerén expresó su rechazó ante la medida cautelar desfavorable al SITRAMSS decretada por la Sala de lo Constitucional con respecto a “habilitar los carriles segregados para uso público”, pero igual debe cumplir, porque las sentencias de la Sala son de obligatorio cumplimiento.

El gobierno está obligado a abrir los carriles del SITRAMSS a parir del 11 de mayo, como lo ha establecido la Sala de lo Constitucional en su resolución emitida el lunes 8 de mayo.

Dicha iniciativa permitirá que los vehículos particulares, cualquiera que sean, podrán circular por los carriles segregados, es decir, antes habilitados solo para el paso del SITRAMSS.

¿Cuál sería el efecto de esta sentencia que favorece a la oposición del gobierno? ¿Qué pasaría si un vehículo se arruina en el carril segregado y causa trabazón? ¿Qué pasaría si por una simple protesta un vehículo no deja pasar a los demás, por ende tampoco a los buses del SITRAMSS? ¿Qué pasaría si el SITRAMSS no cumple con los tiempos de llegada a las terminales en su recorrido y los pasajeros, trabajadores llegan tarde a sus trabajos? La idea sería hacerle la vida imposible al SITRAMSS, y que el SITRAMSS no funcione. Solo habría que imaginar una trabazón, donde no pueden pasar los buses del SITRAMSS, entonces no podrán cumplir con sus horarios y fines por los que el sistema fue creado. Y la clientela del SITRAMSS se iría hacia otras rutas. Y eso por ende sería un fracaso para las políticas del FMLN. Los buses del transporte colectivo no podrían pasar por ahí, porque el Viceministerio de Transporte le tiene reguladas las rutas que debe seguir. Pero habrá que ver, cómo avanza el cumplimiento de la sentencia.

Pero así como están las cosas desde el punto de vista legal el gobierno del FMLN debe cumplir con la sentencia de la Sala, aunque no le guste y la rechace.

La única salida sería para el gobierno controlar la cantidad de vehículos que ingresen al carril segregado, por medio de sus agentes de Policía de Tránsito, para que haya un control y no le vayan a ocasionar un caos vehicular y le echen a perder la clientela del SITRAMSS.

Según el gobierno de Sánchez Cerén, la resolución afecta a los más de 45 mil usuarios que diariamente utilizan el SITRAMSS, y al concluir la primera fase, las personas afectadas serán 430 mil, que representan el 80% de la población que utiliza el transporte colectivo.

Consideran que es un retroceso en el proceso de modernización del transporte colectivo que se caracteriza por ser seguro, accesible, rápido, amigable con el medio ambiente y que ha mejorado la calidad de vida de las personas que lo usan a diario.

Además sostienen que es un obstáculo para la conclusión de la primera fase del SITRAMSS y el inicio de la segunda fase, lo que provocará que no se pueda beneficiar a 650 mil personas al día con un transporte digno.

Para el gobierno esta medida cautelar pone en peligro la vida de los usuarios del Bulevar del Ejército y perjudica a la población porque generará desorden e inseguridad vial.

“La medida cautelar, consistente en habilitar el carril segregado, fue denegada en agosto de 2015 y enero de 2017, extrañamente los mismos magistrados que hoy lo habilitan lo hacen justo antes de tramitarse su recusación”, afirma el gobierno a través de un comunicado.

Los funcionarios del gobierno están conscientes que la actual medida genera una afectación “intensa” al funcionamiento del SITRAMSS, ya que suprime las características del sistema de transporte BRT)

El viceministro de transporte Nelson García ha dicho que el servicio del SITRAMSS continuará.