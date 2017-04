FELICITACIONES A VENEZUELA POR RETIRARSE DE LA OEA

By El Salvador Noticias.net on 27 Abril, 2017

Fantasmario

(Una luciérnaga contra el oscurantismo)

Tirso Canales

1.- HASTA HOY 27 DE ABRIL DE 2017, el gobierno de Estados Unidos, la derecha internacional y la llamada “oposición política” han dejado destrucción contra el pueblo venezolano: 1) Han asesinado a 27 mujeres y hombres; 2) Más de 437 personas han sido heridas, muchas de gravedad; 3) En más de 600 millones de Bolívares se estima el costo de la destrucción en viviendas, comercios, lugares de trabajo y otros patrimonios venezolanos; 4) Las autoridades capturaron a más de 550 personas, pero sólo han retenido alrededor de 35 que por sus responsabilidades directas, están siendo investigadas por delitos penales.

2.- EL GOBIERNO LEGÍTIMO QUE ENCABEZA EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO, ha puesto en práctica con mucha sabiduría, una política que trata de evitar lo más que sea posible, que los pequeños grupos de mercenarios violentos contratados por dirigentes de los partidos políticos derechistas, choquen con el pueblo revolucionario que tenga presencia en las calles. La mayoría de la población comprende la estrategia gubernamental, que procura, poniendo de por medio a las autoridades, para contener la violencia. De no hacerlo de esa manera, se multiplicaría por mucho, las víctimas de la violencia fascista. Ese ha sido uno de los objetivos buscados por la derecha, a fin de fabricar pretextos para que fuerzas foráneas intervengan en Venezuela. Al comienzo de esta etapa de la espiral de violencia, iniciada el 3 de abril, la OEA, se propuso llevar a la práctica el conocido ardid de “defensa del pueblo que estaba siendo víctima de la dictadura”, como lo ha hecho antes el imperialismo en Iraq, Libia, Siria, Nicaragua, etc.

3.- DE MÁS DE 550 PERSONAS DETENIDAS COMETIENDO DELITOS DE ORDEN PÚBLICO, las autoridades sólo han retenido alrededor de 35 cabecillas, coordinadores y líderes de actos vandálicos en Caracas, Chacao y otros lugares de la zona metropolitana. Pero los violentos han asesinado personas en los Estados de Barinas, Mérida y otros, y destruido bienes patrimoniales, en Portuguesa, donde causaron daños por más de 260 millones de Bolívares, en obras de infraestructura que constituyen logros de la Revolución Bolivariana. A juicio de no pocas personas, la actuación de las autoridades es “demasiado tolerante” contra los grupos vandálicos que destruyen viviendas y patrimonios del pueblo.

4.- LA ESPIRAL DE VIOLENCIA DE LA DERECHA VENEZOLANA ha llegado hasta el grado de provocar terror en amplios sectores de la población, y por supuesto, ha despertado enorme repudio nacional e internacional, ya que la gran mayoría de la población se dedica al trabajo, al estudio, al comercio y a realizar sus actividades normales del diario vivir. Son innumerables las formas utilizadas por la derecha venezolana para hacerle daño al trabajo del pueblo. A lo largo de los cuatro años de Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, que cumplió el 17 de abril, han abundado las depredaciones a la propiedad pública y privada. La saga de informaciones, registra guerras económica, marchas, contramarchas, sentones, plantones, sabotajes religiosos y culturales, incendios, agresiones e injerencias políticas reiteradas, apedreamientos a clínicas y dependencias de servicio público, quemas de transportes públicos, de distribuidores de alimentos, hasta llegar al increíble ataque al Hospital Materno Infantil, Hugo Chávez Frías, único en su tipo para la atención de neonatos de esa zona, y en cuya entrada hicieron fogatas, quemando barriles de aceite, humaredas con madera y basura, etc. El gobierno se vio obligado a evacuar de manera urgente 54 niños, varios con sólo horas de nacidos, que se encontraban en incubadoras a fin de salvarles la vida de los criminales derechistas.

5.- EXPRESAMOS A GRANDES RASGOS ALGUNOS ASPECTOS, ya que se trata de numerosas formas utilizadas por la derecha y sus mercenarios, a fin de crear caos y sembrar terror tal como lo recomienda su autor Eugene Sharp, en el manual para los Golpes de Estado Duros y Blandos, divulgado por la CIA. El 3 de abril cuando empezó la nueva espiral de violencia, el Presidente Nicolás Maduro, recurriendo a la experiencia, llamó al pueblo a prepararse para enfrentar a todos los malos designios planeados por el Departamento de Estado, la Cancillería Mexicana y un grupo de 14 gobiernos derechistas, que responden al mandato imperialista de Estados Unidos. “El Presidente venezolano denunció que la derecha local había recibido la orden desde Estados Unidos, de llenar de violencia las calles del país”, eso lo declaró en un acto de masas en el Estado Apure. El Presidente Maduro, a continuado alertando cada día desde entonces, que “la OEA, o sea La Organización de Estados Americanos, se ha convertido en tribunal de inquisición” contra el pueblo venezolano y su gobierno. Igual vaticinó que la embestida imperialista estaría destinada al fracaso. “El traidor, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, también está condenado a la hoguera del desprecio de los pueblos de nuestra América, por prestarse a encabezar esta bochornosa campaña que busca pretextos para una intervención en la patria del Comandante Hugo Chávez”. El Presidente Nicolás Maduro, ha instado en todo momento al pueblo venezolano, a no dejarse provocar por los fascistas y dar la batalla por la paz, la democracia profunda, popular y protagónica. Reafirma que la batalla más importante que debe ganar el pueblo venezolano, es continuar construyendo el socialismo y cambiando el modelo económico rentista-petrolero. “Que no nos distraigan de gobernar, de practicar el deporte, la cultura, y de contribuir a la consolidación de la paz”.

6.- PUNTO CULMINANTE DE ABRIL FUE EL 19, fecha en que se cumplieron 207 años de la Independencia Venezolana, y que la derecha vendepatria había asegurado que llenaría Caracas con tanta gente que el Gobierno de Maduro caería del susto. Pero fue todo lo contrario, porque el Pueblo Revolucionario llenó 7 avenidas de Caracas con más de 3 millones de seguidores, en tanto que la manifestación de la derecha no sobrepasó las 15,000 personas, aunque algunos dicen que fueron menos. ¿Pero qué hicieron los medios derechistas mentirosos de todo el continente, incluidos los de El Salvador? Como siempre: “Su información” fue al revés, atribuyeron la manifestación grandota de más de 3 millones, a la derecha escuálida opositora, y la manifestación chiquita al pueblo revolucionario.

7.- SUGIERO A LAS PERSONAS LECTORAS DE ESTA COLUMNA, que procuren informarse de manera directa acerca de la riqueza creativa de la Gloriosa Revolución Bolivariana, y de otras revoluciones que hay en América Latina y el Caribe. Nuestros pueblos en transformación, tienen mucho que enseñarnos que no está en libros. Les sugiero que traten de entender las experiencias que aporta la Revolución Bolivariana y que no tuvo la Revolución Cubana; qué tiene la Revolución Ciudadana de Ecuador, o la Revolución Plurinacional de Bolivia, con relación a la Revolución Venezolana. Invito a todos y todas a sentirse orgullosos y orgullosas de vivir en estos tiempos en América Latina y el Caribe. El nuestro, es un Continente (CELAC) en movimiento que no se encuentra en otras latitudes del planeta. Busquen información verdadera, en forma de saga, en la magnífica televisora que es TELESUR, marcando así: www.telesurtv.net. Los estudiosos vivirán la mejor de sus experiencias que no podrán obtener ni en la mejor universidad del mundo. Además obtendrán conocimientos intelectuales vivos, de verdad, y no la manipulación de los hechos que publican los medios del imperialismo y las derechas latinoamericanas en la actualidad sobre Venezuela.

Baje libros de mi página web. www.tirsocanales.com

NOTA: Tirso Canales: Nació en San Salvador, el 26 de marzo de 1931. Tirso Canales, cultiva, la poesía, el cuento, ensayo, teatro y la crítica literaria. Además de haber viajado por varios países, ha sido articulista de El Diario Colatino, El Salvador; Director de la Editorial Universitaria, Universidad de El Salvador, 1987, y ahora, 2 de abril de 2012, inicia la publicación de su fantasmario en el diario digital WWW.ELSALVADORNOTICIAS.NET Como poeta, “cultiva preferentemente el tema social que deriva a lo político”. Entre su obra publicada se cuenta: Lluvia en el viento, (poesía, San Salvador, 1959); Los Ataúdes, (pieza teatral escrita en colaboración con Napoleón Rodríguez Ruiz h., revista Universitaria, San Salvador, 1963); El Artista y la Contradicción fundamental de la época, (ensayo, San Salvador, 1966); Crónicas de las higueras y otros poemas, ((poesía, San Salvador, 1970); Cien años de Poesía Salvadoreña: 1800-1900, en colaboración con Rafael Góchez Sosa, San Salvador, 1978; De aquí en adelante (Libro colectivo), San Salvador, 1967; poetas jóvenes de El Salvador (colectivo), San Salvador, 1960. Parte de su obra se encuentra en revistas como: Cultura del Ministerio de Educación de El Salvador y Revista La Universidad de la Universidad de El Salvador.

¡TODOS SOMOS LENIN!

No puedo imaginarme a este mundo ni a otros

sin el motor marxista-leninista de mil caballos rojos

circulando el cerebro de la clase obrera,

a lo largo de la sociedad moderna

como denominaron, Marx y Engels, al capitalismo…

Andar en el camino cuesta arriba en la historia, sin brújula segura,

jornada tras jornada

sin haber sabido, que Marx, Engels, Fidel y el Comandante Chávez,

hace siglos interpretaron las demandas de las multitudes

que repetían “¡todos somos Lenin!”…

En Manchester pelearon

contra la jornada de trabajo de 15 horas diarias,

y se convirtieron en fuego prometeico cayendo desde el cielo

para encender la mente de los trabajadores…

Eran toda una tropa de relámpagos, adelantados de Occidente hacia Oriente

y cruzaron Europa

en el tren de Finlandia, rumbo a San Petersburgo

para inaugurar la época del Comunismo en la tierra de los Bolcheviques…

Aquellos eran tiempos de la Iskra leninista que transformaba todo:

desde los marineros del Báltico al Potemkin, y al célebre cañón del buque Aurora.

La crónica insurgente de 1917

fue narrada por el Camarada John Reed, en su epopeya,

Diez Días que Conmovieron al Mundo,

y se volvieron siglos que siguen conmoviendo

con su realismo heroico en todos los países…

El Salvador, 2016

Tirso Canales.

LENIN, FIDEL Y CHAVEZ EN EL INSTITUTO SMOLNY

Lenin en el Palacio Smolny colocaba alfileres de luceros

sobre un mapa de aldeas liberadas

por la Caballería Roja de Chapáiev…

Eran las noches blancas del mismo mundo ruso, del que habló Dostoiesvki…

Nicolai Ostrovsky navegaba sobre el rio Neva,

mientras que su poesía escalaba las paredes oscuras

de las catedrales de San Petersburgo…

En ellas penduleaba el ingenio de Bastián, inquebrantable

como el coraje de los Bolcheviques que asaltaron el Palacio de Invierno…

Fidel y Hugo Chávez, Camaradas, de la intrépida estirpe leninista:

sembradores de esfuerzos, ejemplos y semillas…

en el minuto exacto de las insurrecciones…

En el momento menos esperado rompieron las reglas de la historia,

levantando los granados pensamientos de Vladimir Ilich,

entre las juventudes de los nuevos caminos

que hicieron sonar los himnos victoriosos de las revoluciones

de nuestro enorme tiempo

en las ciudades cibernéticas de multánimes pasos estelares…

Ustedes nos mostraron las grandes avenidas con hermosas banderas

llevadas por multitudes admiradas en las fotografías,

que multiplican su poder en las redes sociales con ideologías habidas y por haber,

entre represiones y golpes de talleres y fábricas

o en cualquier rinconada, huérfana de amor y rebeldía…

Lenin, Fidel y Chávez Campeonísimos genios solidarios de las liberaciones:

Comunistas completos, sencillos, necesarios…

¡gracias por ser el agua para nuestra conciencia!

El Salvador 2016

Tirso Canales.