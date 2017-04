Fiscalía presenta acusación contra ex jueza de vigilancia penitenciaria

By El Salvador Noticias.net on 25 Abril, 2017

La Fiscalía General de la República presentó acusación ante el Juzgado 7° de Instrucción, contra la ex jueza del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena Astrid de los Ángeles Torres Flores, acusada por el delito de favorecimiento a la evasión, en perjuicio de la administración de justicia.

El juzgado tiene 15 días hábiles como plazo para programar la audiencia preliminar.

De acuerdo al dictamen fiscal la ex funcionaria es acusada de ordenar en mayo de 2012 la libertad de 17 reos condenados a diferentes penas por los delitos de proposición y conspiración de homicidios y agrupaciones ilícitas, cuando aún no habían cumplido el tiempo o no tenían derecho a ningún beneficio por el tipo de delito.

Presuntamente la ex juzgadora enviaba notas dirigidas a directores y alcaides de centro penales pidiendo la libertad a determinados reos, estos le informaban que no se podía porque según sus cómputos aún no habían cumplido la pena, no obstante Torres les advertía que en el caso de no ponerlos en libertad ellos estaban incurriendo en detenciones ilegales.

En agosto de 2016 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordó designar al Juzgado Séptimo de Instrucción, para que conociera el caso luego que la Cámara de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla solicitara a la CSJ designar otra competencia territorial al proceso penal contra la Licenciada Torres, debido a que todos los jueces que han sido designados por dicha Cámara para conocer del caso, habían presentado la excusa de amistad con la procesada, por haberse desempeñado anteriormente como funcionaria del Órgano Judicial precisamente en dicha ciudad.

Torres Flores renunció a la judicatura en marzo pasado y el proceso en su contra inició dos meses después.