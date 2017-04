Sobreseen a ex Ministro de Salud de ARENA en caso reconstrucción hospital San Pedro

By El Salvador Noticias.net on 24 Abril, 2017

El Juzgado 1° de Instrucción sobreseyó definitivamente al ex ministro de salud, José Guillermo Maza Brizuela, acusado de negociaciones ilícitas en la reconstrucción del Hospital San Pedro de Usulután por considerar que los elementos de prueba, entre esta la pericia contable no fueron concluyentes en relación a la conducta del ex funcionario.

Según el juez Calderón, la duda no fue superada por la Fiscalía, luego de un año pues el imputado fue sobreseído de forma provisional en septiembre de 2015.

De acuerdo con la pericia contable y los elementos de prueba, el juez concluyó que las decisiones técnicas no las tomaba el ex ministro porque no era un técnico, él contaba con un equipo técnico, que posiblemente lo sorprendieron.

Este equipo técnico estaba conformado por la Gerente de Obra y la Directora del Proyecto, ellas eran las que tenían el protagonismo en las decisiones. Manifestó que mandará un escrito al fiscal general para que investigue la conducta de la Gerente de la Obra, Natalia Díaz y a la directora del proyecto, Rina Machuca de Ortiz, a su juicio estas profesionales podrían tener participación.

Así también manifestó que no se presentó un rastreo de bienes que demostrara que el ex funcionario se haya beneficiado económicamente producto de las negociaciones ilícitas, pues no se presentó ni declaraciones juradas de probidad, ni informes de bancos con el fin de comprobar si hubo incremento patrimonial.

El juez sobreseyó definitivamente a 12 subcontratistas por considerar que los elementos de prueba presentados fueron débiles, por ejemplo puntos de pericia sin concluir. A estas personas se le acusado de insertar información falsa ante el asocio CPK con el fin de reflejar sobrecostos en perjuicio del MINSAL.

También se girara orden de captura contra Jesús Hernández Campollo, Gerardo Enrique Osegueda Gine, y Walter Antonio Badía Gomis, por su incomparecencia a los llamados judiciales.

Los acusados deben responder por los delitos de negociaciones ilícitas, estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos y falsedad documental agravada y falsedad ideológica, en perjuicio del Ministerio de Salud.

Los delitos se cometieron presuntamente en la reconstrucción del Hospital San Pedro de Usulután y la construcción del Hospital San Gertrudis, de San Vicente, en el marco del proyecto Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos (RHESSA).

Los imputados enfrentaron por segunda vez la audiencia preliminar, luego que en el año 2015 fueran sobreseídos provisionalmente por falta de un peritaje financiero contable.

El ex ministro Maza Brizuela, fungió como titular del Ministerio de Salud del 2004 al 2009 y es acusado de negociaciones ilícitas, delito presuntamente cometido en la reconstrucción del Hospital San Pedro de Usulután, es acusado de avalar un dictamen del conciliador (imputado Wilfredo Aponte Cuellar) en el cual, este acreditó los reclamos a Gerardo Osegueda Gine, representante del asocio temporal CPK con respecto a la ampliación del plazo de la terminación de la conclusión del hospital de Usulután.

Los acusados por el caso del Hospital San Pedro de Usulután son Gerardo Enrique Osegueda Gine, César Rolando García, Wilfredo Aponte Cuéllar, Guillermo Rafael Alfaro, Arturo Ernesto López Mejía, Manuel Eduardo Coronado Paíz, Gehard Rudolf Bolmann, Roberto Oswaldo Salazar Martínez (fallecido) , José Ladislao López Paz, Ricardo Alberto Barrera.

Por el caso del Hospital Santa Gertrudis, Juan Antonio Miranda, Jesús Hernández Campollo, Paolo César Cobos, Walter Antonio Badía Gomis, Roberto Salazar Martínez, José Ladislao López y Rolando Alberto Choriego Echeverría.