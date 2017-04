PUEBLO Y GOBIERNO DE VENEZUELA REITERAN DEFENSA DE SU SOBERANÍA, INDEPENDENCIA Y PAZ

By El Salvador Noticias.net on 21 Abril, 2017

Fantasmario

(Una luciérnaga contra el oscurantismo)

Tirso Canales

1.- DURANTE ESTA SEMANA, SIGUIENTE DE LA SEMANA SANTA, el pueblo venezolano ha realizado varias marchas patrióticas por la defensa de la soberanía nacional amenazada por el imperialismo de Estados Unidos. El lunes 17 de abril, fue el Día de las Milicias Populares venezolanas, creadas hace 7 años por el Comandante Hugo Chávez. Con ese día se inició la celebración de los 207 años de la Independencia de Venezuela. Las Milicias Populares son en la práctica, vigilantes de la seguridad de la población en todo el territorio de su país, y se caracterizan, por ser un cuerpo revolucionario disciplinado que se basa en la aceptación voluntaria y conciente de la doctrina de liberación nacional del bolivarianismo-chavista.

2.- EN EL DISCURSO DEL 17 DE ABRIL QUE PRONUNCIÓ EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO, por cadena de radio y televisión a todo el mundo, se refirió al desarrollo progresivo y de calidad experimentado por las Milicias Bolivarianas, y aseguró que el Gobierno tiene todos los recursos necesarios para el desarrollo inmediato de este cuerpo civil que representa lo más conciente del pueblo, capaz de movilizarse con rapidez ante cualquier emergencia. Las milicias cuentan con la preparación necesaria, y sus equipos de combate están siempre listos para resguardar la seguridad social y la soberanía de la patria. El Presidente Maduro dijo que en la actualidad medio millón de venezolanos y venezolanas forman parte de los núcleos de milicias y que continuarán aumentando en cantidad y calidad hasta satisfacer las demandas populares para afiliarse a este cuerpo que forma la gran multitud colaboradora de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. ¡Se trata de un fenómeno socio-político extraordinario!

3.- DE ACUERDO CON EL DESARROLLO REVOLUCIONARIO, los sectores más importantes y patrióticos de la población, han descubierto las formas para consolidarse y ampliar sus potencialidades. Al mismo tiempo que se fortalecen ideológicamente, también lo hacen manejando estructuras económicas de producción industrial y agrícola. Los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, juegan el papel de plataforma múltiple para apoyar al gobierno en la lucha contra la guerra económica de la derecha. Esta iniciativa del pueblo, o sean los CLAP, se han multiplicado por miles y extendido en el país. El pueblo ha notado que esta forma de organización social-popular, frenó en gran medida, la guerra especulativa que acaparando los productos de uso diario desabastecía los hogares de las poblaciones.

4.- LA DERECHA VENEZOLANA DIRIGIDA Y FINANCIADA DESDE EL EXTERIOR, en su múltiple campaña conspirativa contra el Gobierno Bolivariano, no ha cesado en sus propósitos a pesar de haber experimentado fracaso tras fracaso en todos los planes saboteadores que ha puesto en práctica. Millones de personas han sido testigos de los reveses imperialistas, luego de haber azuzado al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y lanzarlo a mentir sobre la política del Presidente Nicolás Maduro. El mundo se dio cuenta del papel efectivo con que la Canciller Delcy Rodríguez, destruyó todos los pseudo argumentos, inventados por los golpistas a fin de crear condiciones para entrometerse en los asuntos venezolanos.

5.- LA BULLANGA PSEUDO DEMOCRÁTICA DE LOS GOBIERNOS lacayos de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras, Uruguay , Paraguay y Perú, trató de encubrir las políticas antipopulares de esos países que han fracasado en su gestión económica y social ante sus propios pueblos. Pero los pueblos latinoamericanos que, no son ningunos tontos, les preguntaron ¿Por qué si tienen fórmulas para gobernar exitosamente, según dicen ustedes, no las ponen en práctica en sus países?. En la actualidad se han quedado a “darle consejos” al Gobierno Bolivariano acerca de cómo dialogar con la oposición, pero no dicen ni una palabra de que el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro es quien ha exhortado a través de miles de llamamientos a la oposición derechista para que busque entendimientos entre ella misma, a través del diálogo constructivo. ¿No es esto mismo lo que les ha aconsejado el Papa Francisco, o prefieren seguir mintiendo?

6.-¿POR QUÉ LA DERECHA TENIENDO TODA LA LIBERTAD DE UTILIZAR PERIÓDICOS, TELEVISORAS , RADIOS Y LAS CALLES como las tienen en Venezuela, no convencen al pueblo para que los apoye?. Sencillamente, porque el pueblo los ha venido conociendo a lo largo de 18 años de revolución, y más concretamente durante los 4 años en que ha gobernado el Presidente Nicolás Maduro. La llamada Mesa de Unidad Democrática, MUD, de la derecha venezolana ha puesto en práctica todas las formas de guerras señaladas, de la primera a la cuarta generación, que están en el manual de golpes blandos y suaves, que les entregó el imperialismo de Estados Unidos, pero con ninguna forma han podido conseguir su propósito de derrocar al Gobierno legítimo venezolano. ¿Por qué la derecha ha perdido casi todos sus seguidores? Porque sus dirigentes son traidores a la patria, y ningún pueblo se deja conducir por traidores. Para sorprender en el exterior, a través de la prensa amarillista y mentirosa como la Prensa Gráfica de El Salvador, que crea fortunas además de no pagar un solo centavo de impuestos, exhibiendo en sus páginas sangre, humo y llamaradas de incendios, se ha dedicado a celebrar el vandalismo cometido por mercenarios en varias ciudades. De acuerdo con sus propósitos desinformadores hacen noticias del saqueo que efectúan los mercenarios contratados a razón de 300,000 Bolívares por día, para que roben, como lo han hecho en Caracas, Chacao y otros municipios, donde convirtieron en despojos decenas de pequeños comercios, y al mismo tiempo se dedicaron a quemar instituciones públicas, Liceos y otras de dónde sacaron muebles para hacer barricadas incendiadas en las calles.

7.- COMO PRUEBA CONTUNDENTE de lo que afirmamos, invito a los lectores a leer las tres páginas de mentiras que publica la Prensa Gráfica en la edición del jueves 20, y que dicen todo lo contrario de lo que ocurrió el día 19 de abril en Caracas, día de la Patria Venezolana. El mencionado periódico ignoró a una multitud de pueblo revolucionario de más de 2 millones de personas apoyando al proceso revolucionario y a su gobierno, y en cambio publicó la escuálida manifestación opositora que no pasó de 10,000 personas. Descubra usted por su propia cuenta cómo estos voceros al servicio del imperialismo y la derecha reaccionaria, mienten, mienten y mienten, tratando de convertir en “verdad” sus informaciones mentirosas como les recomendaba el hitleriano Joseph Goebbel diciéndoles “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”.

8.- LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA DE VENEZUELA ya se ha convertido en un himno de confianza, fe y patrimonio que debe defenderse por los pueblos latinoamericanos y caribeños que constituyen la CELAC. En consecuencia, es necesario que lo pueblos se preparen ideológicamente y se organicen en todas las formas de lucha para hacerle frente a la brutal política invasora de Estados Unidos con “dos, tres y más Vietnam”, como recomendaba el Guerrillero Heroico, Comandante Ernesto Che Guevara, a fin de hacerle entender al Gobierno imperialista que la soberanía, la independencia y la autodeterminación de los pueblos por vivir en paz debe ser respetada.

¡VIVA LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, CREACIÓN EJEMPLAR DEL COMANDANTE ETERNO HUGO CHÁVEZ FRÍAS Y DEL HERMANO PUEBLO VENEZOLANO!

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, VENCEREMOS!

NOTA: Tirso Canales: Nació en San Salvador, el 26 de marzo de 1931. Tirso Canales, cultiva, la poesía, el cuento, ensayo, teatro y la crítica literaria. Además de haber viajado por varios países, ha sido articulista de El Diario Colatino, El Salvador; Director de la Editorial Universitaria, Universidad de El Salvador, 1987, y ahora, 2 de abril de 2012, inicia la publicación de su fantasmario en el diario digital WWW.ELSALVADORNOTICIAS.NET Como poeta, “cultiva preferentemente el tema social que deriva a lo político”. Entre su obra publicada se cuenta: Lluvia en el viento, (poesía, San Salvador, 1959); Los Ataúdes, (pieza teatral escrita en colaboración con Napoleón Rodríguez Ruiz h., revista Universitaria, San Salvador, 1963); El Artista y la Contradicción fundamental de la época, (ensayo, San Salvador, 1966); Crónicas de las higueras y otros poemas, ((poesía, San Salvador, 1970); Cien años de Poesía Salvadoreña: 1800-1900, en colaboración con Rafael Góchez Sosa, San Salvador, 1978; De aquí en adelante (Libro colectivo), San Salvador, 1967; poetas jóvenes de El Salvador (colectivo), San Salvador, 1960. Parte de su obra se encuentra en revistas como: Cultura del Ministerio de Educación de El Salvador y Revista La Universidad de la Universidad de El Salvador.