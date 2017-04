LA REVOLUCIÓN CIUDADANA SIGUE SU MARCHA VICTORIOSA EN ECUADOR

By El Salvador Noticias.net on 6 Abril, 2017

Fantasmario

(Una luciérnaga contra el oscurantismo)

Tirso Canales

1.- LENIN MORENO ES EL PRESIDENTE ELECTO DE ECUADOR Y JORGE GLAS EL VICEPRESIDENTE. Ambos resultaron ganadores en las elecciones ecuatorianas del 2 de abril del 2017, representando al partido Alianza-País, fundado por el Presidente Rafael Correa Delgado, en la Republica del medio mundo.

2.- LA ALIANZA-PAÍS, CONTINUARÁ EN EL GOBIERNO DE ECUADOR, mejorando un record que le pertenece en los últimos 50 años, ya que durante ese lapso, ningún otro partido se mantuvo en el poder gobernando a la nación, y sobre todo, ejecutando un programa económico, político, social y cultural, de desarrollo integral, del país y del pueblo. Correa, en buena parte, ha logrado que su país se distinga de una situación marcadamente provinciana, con relación a una evolucionada en los últimos 10 años.

3.- A SIMPLE VISTA, EL VIAJERO QUE VISITÓ ECUADOR ANTES DEL 2007, advierte el cambio que existe en el país, cuando se está cumpliendo una década de fructíferos progresos, alcanzados por la administración del Presidente Rafael Correa. La minuciosidad en la ejecución del trabajo planificado, ha sido un aspecto importante de su labor y se nota incluso en la exterioridad.

4.- POCOS PAÍSES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE han tenido la oportunidad de ser dirigidos por presidentes con mucha competencia política y profesional, como la que posee el fundador de la Revolución Ciudadana. Él supo balancear los elementos económicos, políticos, sociales y culturales, para gobernar un país que estaba atrasado y aprisionado en el puño de hierro de una oligarquía reaccionaria de ricos inmisericordes, carentes de visión patriótica. El pueblo ecuatoriano los calificaba como “sinvergüenzas adinerados de la peor calaña”.

5.- EL PAÍS QUE CORREA ESTÁ TERMINADO DE ENDEREZAR ha tenido fama de ser uno de los más sinuosos políticamente hablando, o lo que es lo mismo, complicado para gobernar. Correa tomó el poder tras 10 años en que hubo en el país, 7 presidentes que salieron, en su mayoría, bajo el grito de “¡sálvese quien pueda!”.

6.- RECORDAMOS LA VALENTÍA Y PATRIOTISMO CON QUÉ EL PRESIDENTE CORREA, que recién asumía la Presidencia de Ecuador, comunicó al Gobierno de Estados Unidos, que su Gobierno no permitiría por más tiempo, el funcionamiento de la base militar instalada y que operaba en Malta. En consecuencia, debía evacuarla. Como sabemos la mencionada base militar de Estados Unidos, era el centinela que vigilaba a toda la región, principalmente a las organizaciones guerrilleras de Colombia. También controlaba el tráfico de drogas de varios países sudamericanos que la envían a Estados Unidos, país de máximo consumo de estupefacientes en nuestro continente. Al imperialismo de Estados Unidos, la comunicación del Presidente Correa le repugnó, pero no hubo forma de que cambiara su posición.

7.- AQUEL ACTO PATRIÓTICO DEL FLAMANTE PRESIDENTE ECUATORIANO, motivó que de inmediato el Gobierno de Estados Unidos multiplicara de manera desproporcionada el presupuesto destinado al espionaje contra la Revolución Bolivariana de Venezuela. El Periodista venezolano, Walter Martínez, editor del prestigioso Programa Dossier, ha dicho en numerosas oportunidades que “los gobernantes colombianos se bajaron los pantalones por 7 veces, para complacer a sus amos gringos, e instalaron a cambio de la base que Correa expulsó de Ecuador, 7 bases imperialistas en territorio colombiano”. Hicieron caso omiso también del contenido de la frase que repiten todos los días llamándole al pueblo venezolano, “hermano”. Mayor hipocresía no pueden exhibir los gobernantes de Colombia. Sin embargo, Venezuela no le dio importancia al hecho de que tales gobernantes ignoren que casi 6 millones de compatriotas suyos, fueran acogidos con calor fraternal en el país de Chávez. Ellos siguen viviendo su vida normal y gozando de iguales privilegios que el pueblo venezolano, con salud, educación, empleo, vivienda, etc.

8.- LENIN MORENO EL PRESIDENTE ELECTO DE ECUADOR con toda la claridad que le caracteriza ha afirmado que su gobierno continuará la ruta que inició su antecesor Rafael Correa en el 2007, y también ha dicho que profundizará los cambios experimentados por la población, a fin de afianzar los mejores conceptos sobre el bienestar, el trabajo y la construcción de la nueva sociedad expandiendo la libertad real y los goces del buen vivir. Asimismo, reafirma que erradicará la pobreza en el mayor número posible de personas, que eliminará la desnutrición infantil, que mejorará la vida de la gente de la tercera edad, y que sus preocupaciones de gobernante serán diarias en la creación de nuevos empleos que aseguren el trabajo a las personas que lo necesitan para contribuir con sus esfuerzos al desarrollo de la sociedad, especialmente los amplios sectores de jóvenes y mujeres.

9.- EL PRESIDENTE ELECTO LENIN MORENO ha declarado con amplitud que uno de sus principales compromisos se verá fortalecido de manera continua en la lucha contra la corrupción del pasado, presente y porvenir, de tal manera que su gestión erradicará ese mal social tan arraigado entre los políticos burgueses y quienes los acompañan.

10.- COMO SABEMOS UNO DE LOS POLÍTICOS ECUATORIANOS MÁS CORRUPTOS es el derrotado candidato a la presidencia de la derecha, Guillermo Lasso, que según numerosas informaciones salidas a la luz pública durante la campaña electoral, posee decenas de empresas de las llamadas “offshore”, entre las que cuenta un banco de su propiedad en Panamá, y muchas más en paraísos fiscales. El electorado ecuatoriano, en la reciente elección aprobó con más del 55% el principio de que ningún candidato a puestos de elección popular en Ecuador, podrá serlo si posee empresas o propiedades fuera del país sin declarar.

11.- EN CONSECUENCIA, LA VICTORIA DE MORENO Y GLAS QUE ENCABEZARÁN EL GOBIERNO A PARTIR DEL 24 MAYO PRÓXIMO, manifiestan que están dispuestos a fortalecer el desarrollo de su partido, Alianza-País, a fin de luchar por elevar la conciencia de los trabajadores de tal manera que la debilidad ideológica no se convierta en peligro contra el propio pueblo ecuatoriano, al dudar acerca del país que necesitan para sus hijos y descendencia. Las cifras oficiales con que se ganaron y se perdieron las elecciones en Ecuador, son del 51.07% para Moreno, y de 48.93% para Guillermo Lasso. Éste, dice que no acepta los resultados y no les reconoce como los futuros gobernantes de Ecuador, y ha pedido nuevo conteo de votos. Ese es su punto de vista, pero sin lugar a dudas, el pueblo ecuatoriano defenderá su victoria legítimamente conquistada.

Baje libros de mi página web. www.tirsocanales.com

NOTA: Tirso Canales: Nació en San Salvador, el 26 de marzo de 1931. Tirso Canales, cultiva, la poesía, el cuento, ensayo, teatro y la crítica literaria. Además de haber viajado por varios países, ha sido articulista de El Diario Colatino, El Salvador; Director de la Editorial Universitaria, Universidad de El Salvador, 1987, y ahora, 2 de abril de 2012, inicia la publicación de su fantasmario en el diario digital WWW.ELSALVADORNOTICIAS.NET Como poeta, “cultiva preferentemente el tema social que deriva a lo político”. Entre su obra publicada se cuenta: Lluvia en el viento, (poesía, San Salvador, 1959); Los Ataúdes, (pieza teatral escrita en colaboración con Napoleón Rodríguez Ruiz h., revista Universitaria, San Salvador, 1963); El Artista y la Contradicción fundamental de la época, (ensayo, San Salvador, 1966); Crónicas de las higueras y otros poemas, ((poesía, San Salvador, 1970); Cien años de Poesía Salvadoreña: 1800-1900, en colaboración con Rafael Góchez Sosa, San Salvador, 1978; De aquí en adelante (Libro colectivo), San Salvador, 1967; poetas jóvenes de El Salvador (colectivo), San Salvador, 1960. Parte de su obra se encuentra en revistas como: Cultura del Ministerio de Educación de El Salvador y Revista La Universidad de la Universidad de El Salvador.