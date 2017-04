Estados Unidos ataca base en Siria, desde donde habrían salido químicos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump confirmó haber ordenado un ataque contra territorio sirio la noche de este jueves 6 de abril de 2017, en el marco de una explosión ocurrida hace unos días donde se habría lanzado un ataque con químicos contra la población. Estados Unidos acusa al gobierno de Siria de ser el autor del ataque.

“Esta noche, ordené un ataque militar dirigido al aeródromo en Siria desde donde se lanzó el ataque químico”, ha informado el mandatario estadounidense.

Estados Unidos había advertido que si Naciones Unidas no respondía al ataque ellos lo harían de forma individual.

Este día se produjo la acción militar estadounidense con 59 disparos de misiles de crucero Tomahawk, contra la supuesta base desde donde se habría ejecutado el ataque con armas químicas.

Según el mandatario norteamericano este ataque “es en el interés vital de la seguridad nacional de EEUU prevenir y disuadir propagación o uso de armas químicas letales”.

El ataque norteamericano se produce un día después que en las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad de la ONU mantuvo sus divisiones con respecto al conflicto en Siria, durante una sesión especial solicitada por Francia y el Reino Unido, tras el ataque con armas químicas ocurrido el martes en Khan Shaykhun, en la provincia siria de Idleb.

Los promotores de la reunión presentaron un proyecto de resolución que no llegó a votarse por no contar con el apoyo de nueve miembros del Consejo para ser sometida a ese proceso.

Según los datos de la ONU, los agentes químicos habrían causado la muerte de al menos 70 civiles y más de 200 resultaron heridos, el martes 4 de abril de 2017.

Siria niega uso de armas químicas

El Vice primer Ministro y Ministro de Exteriores y Expatriados, Walid al-Moallem, reiteró que las Fuerzas Armadas de Siria no han usado armas químicas ni las usarán en el futuro, y aseguró que Damasco condena el uso de este tipo de armas.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en Damasco, el canciller sirio se preguntó por la fecha y el momento de esa injusta campaña contra Siria, aclarando que “la quinta ronda de conversaciones en Ginebra fue precedida por ofensivas terroristas en Jobar (en el este de Damasco) y Hama (el centro de Siria).

Aclaró que la delegación de la oposición de Riad fue a Ginebra con una solo exigencia y es tomar el poder, y cuando fracasaron sus intentos, prepararon el ataque con armas químicas en la ciudad de Khan Shaikhun.

Precisó que la campaña contra Siria en relativo a las armas químicas inició a las 06:00 AM mientras la primera incursión aérea del ejército sirio se efectuó a las 11:00 AM contra un depósito de municiones del Frente Al-Nousra que contenía armas químicas.

La agencia de noticias siria SANA informó que la Cancillería rusa recalcó este jueves que Siria se deshizo de todas las sustancias de las armas químicas en 2014, añadiendo que acusar a Damasco con el uso de tales armas en Idleb es prematuro y que Moscú insiste en iniciar una investigación cualitativa de este supuesto ataque.

Asimismo tachó de “infundadas”, las declaraciones estadounidenses que alegan que Moscú y Damasco no han cumplido con el acuerdo de eliminación de armas químicas.

Señaló que el vicepresidente norteamericano pretenda con sus declaraciones acusar a Damasco con esconder una parte de su arsenal químico antes de deshacerse del mismo. Estas acusaciones deben basarse en pruebas, y éstas no las tiene EEUU, aseveró.

