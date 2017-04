Precandidato Nayib Bukele irá campaña y pide a sus bases: “no me dejen solo”

By El Salvador Noticias.net on 3 Abril, 2017

El precandidato a la alcaldía de San Salvador, Nayib Bukele llamó a la población, a sus seguidores, a que no lo dejen solo en su aspiración por lograr un segundo período al frente de la comuna capitalina para el período 2018-2021.

Bukele anunció la noche del domingo 2 de abril de 2017, su decisión de correr por la reelección en la alcaldía capitalina, bajo la bandera del partido FMLN, en las elecciones municipales y legislativas programadas para el 4 de marzo de 2018.

Anuncio: futuro político. Les comparto mi decisión. Espero no me dejen solo. Posted by Nayib Bukele on Sunday, 2 April 2017

El anuncio oficial lo hizo durante una transmisión privada, en vivo, en su página de Facebook, en donde detalló lo duro que fue para él decidir si continuar en la política o retirarse de esta.

“He decidido correr para la relección de alcalde de San Salvador para el período 2018-2021”, manifestó Bukele en transmisión en vivo desde su hogar.

“La decisión puede parecer fácil para alguien, pero no lo es, no lo fue. Tal vez fue una decisión mucho más difícil como cuando entré en política, porque lo que se ve desde dentro es todavía más asqueroso que lo que se ve desde fuera”, aseguró el edil.

“Me tendré que someter a internas en el FMLN porque tengo el apoyo. Y les quiero pedir… Creo que nunca se los he pedido… y es que no me dejen solo”, dijo Bukele.

“Si vamos a cambiar la política del país, cambiémosla de verdad. Y si yo voy a ser la punta de lanza y detrás de mi van a venir muchísimos políticos nuevos que de verdad quieran hacer las cosas distintas que de verdad digan: cambiemos el país, hagamos las cosas diferentes, dejemos atrás la corrupción”, manifestó el alcalde.

Nayib Bukele, se convierte de esa manera en el precandidato a alcalde de San Salvador por el FMLN, el primer candidato entre todos los partidos políticos.