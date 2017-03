Senador Marco Rubio califica de “vergonzoso” voto de El Salvador a favor de Venezuela

El senador estadounidense hijo de inmigrantes cubanos, Marco Rubio catalogó como una vergüenza que El Salvador haya votado en la Organización de Estados Americanos (OEA), en favor del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Voto vergonzoso de Haití, El Salvador y República Dominicana durante la reunión de hoy de la OEA en apoyo a Nicolás Maduro”, comentó el político republicano y senador por el Estado de Florida, a través de su cuenta de twitter.

La votación en la OEA definiría si se aprobaba una iniciativa del secretario general, Luis Almagro, relativa a una “suspensión del desnaturalizado Gobierno venezolano” de la OEA, pero esa iniciativa no tuvo el apoyo suficiente.

Shameful vote 2day by #Haiti #ElSalvador & #DominicanRepublic at the @OAS_official meeting in support of @NicolasMaduro MR

