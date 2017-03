José José hace pública la enfermedad que está padeciendo

By El Salvador Noticias.net on 24 Marzo, 2017

Después de escucharse rumores en las redes sociales sobre la situación de salud del cantante mexicano, José José, el artista publicó un vídeo donde da a conocer que padece un cáncer de páncreas, vídeo que fue publicado este viernes 24 de marzo, en YouTube.

El cantante de El Triste y la Nave del Olvido , dedicó sus palabras “A mi pueblo de México, a quien tanto amo y a quien le debo todo lo que soy dedico este pequeño video”.

A José José afirmó que el médico que está a cargo de su caso le confirmó que su páncreas recibió una agresión gigantezca, la cual se fue desarrollando en forma negativa.

Y agregó que el galeno le ha dado esperanzas al afirmar: “no te preocupes. Es muy pequeño. Lo vamos a sacar adelante. Estas en buen estado de salud (dentro de lo que cabe), para que puedas llevar tratamiento de quimioterapia”.

“Me está creciendo un pequeño tumor canceroso en el páncreas, debido a esa situación estoy tan flaco”. “Los médicos me han dicho que estamos a tiempo para combatir el cáncer, por eso ya comenzamos con las primeras quimioterapias. Estoy entrando y saliendo del hospital”, dijo en entrevista telefónica con el medio puertorriqueño Primera Hora.

José José ha padecido diferentes enfermedades a largo de su carrera, incluyendo diabetes, enfisema pulmonar y lyme.

“Estoy tranquilo, no es la primera enfermedad que me ha tocado enfrentar a lo largo de mi vida, son muchas las pruebas y Dios siempre me levanta. Esta no será la excepción, todo va salir bien”, agregó al medio puertorriqueño.