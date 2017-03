78 nuevos profesionales graduados de Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer

By El Salvador Noticias.net on 20 Marzo, 2017

78 nuevos profesionales recibieron sus títulos académicos este viernes 17 de marzo en la Octogésima Tercera Graduación Pública de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer.

El rector de la Universidad, Doctor César Calderón, destacó en su discurso la importancia del esfuerzo como una constante que lleva al triunfo no solo en lo académico, sino en todos los niveles de la vida de una persona.

Valoró que pese a que puede haber fracasos, “la divisa de un Masferreriano de corazón es botar todos los obstáculos que se presenten”.

En la ceremonia recibió la Placa Masferrrer y Mención Honorífica Sandra Verónica Sánchez, por alto rendimiento de toda la promoción y en su especialidad, Licenciatura en Ciencias de la Computación.

“No me lo esperaba, me motiva a seguir adelante. Ya no podemos estar con la idea de que solo los hombres pueden avanzar, todos podemos, sea en la carrera que sea”, dijo.

También se le reconoció por su alto rendimiento académico Laura Stephany Campos Mena, graduada de Técnica en Publicidad.

“Lloré de emoción, me recuerdo de todos los seres queridos que creyeron en mí, estoy agradecida primeramente con Dios, y luego con mi mamá por sus sacrificios y apoyo.”

La USAM también galardonó a Luis Alberto Calderón Huezo, Licenciado en Ciencias de la Computación, como Graduado Distinguido.Esta fue la LXXXIII Graduación Pública de la universidad desde su fundación en 1979.

Los graduados pertenecen a la Facultad de Ciencias Empresariales “Lic. Daysi Carolina Marquina de Gómez”, de las siguientes carreras.

Licenciatura en Administración de Empresas, 8; Licenciatura en Ciencias de la Computación, 12; Licenciatura en Comunicaciones, 20., 7; Técnico en Publicidad, 11; Técnico en Mercadeo, 11; Técnico en Sistemas de Computación,

Licenciatura en Contaduría Pública, 5; Licenciatura en Mercadeo 4