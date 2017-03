Renuncian cinco miembros de la juventud del partido ARENA

By El Salvador Noticias.net on 7 Marzo, 2017

Cinco miembros de la juventud del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), renunciaron a dicho instituto político a raíz de diferencias por la separación del director de comunicaciones de la juventud, Andy Failer.

Los jóvenes que renunciaron son Julio Saravia, Erika Nottebohm, Gabriela Escolán, Erick Iván Ortiz y Ramón Ávila Magaña,

A través de un comunicado afirmaron que cuando decidieron involucrase en la Juventud Republicana Nacionalista (JRN), del partido ARENA, lo hicieron creando un proyecto al que nombraron SEAMOS PAÍS, porque le apostaron a una causa donde el interés, su motivación y enfoque principal de trabajo era la nación salvadoreña.

Hoy renunciamos no como una protesta sino como una proclamación de que seguimos trabajando por El Salvador, creyendo firmemente en que la renovación política consta de dos factores: el deseo de trabajar y la apertura de espacios. Y un proyecto no es viable si no se permite que ambos factores se complementen”, afirmaron por medio del comunicado publicado en redes sociales.

“Lamentamos que se haya tomado la decisión de sacar de este proyecto a nuestro director de Comunicaciones de la JRN por haber brindado una entrevista a un periódico digital, lo respaldamos y aseveramos que aunque los medios incomoden a algunos políticos, no puede tomarse como excusa el medio cuando lo que les incomoda es el contenido. Respetamos la libertad de expresión”, añadieron.

Uno de los renunciantes al partido ARENA, es Erick Iván Ortiz quien fue presentado hace unos días por la embajadora de Estados Unidos Jean Manes como presidente del Consejo Juvenil de la embajada.

Por ese nombramiento la embajadora estaba siendo fuertemente criticada, incluso por el FMLN, cuyo coordinador general Medardo González, llegó a expresar a medios que había un nivel de injerencia de la diplomática al nombrar a dicho joven en ese organismo.