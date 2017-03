Miguel Pereira confirma buscará la reelección como alcalde de San Miguel en 2018

By El Salvador Noticias.net on 7 Marzo, 2017

Miguel Pereira, el alcalde de la ciudad de San Miguel en representación por el FMLN, confirmó su postulación como candidato para un segundo período en la comuna migueleña.

El jefe edilicio de la sultana de oriente afirmó a través de su cuenta de twitter @Miguelpereirasv que en las próximas semanas el Secretario General del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Medardo González ratificará su candidatura.

“Ayer en horas de la noche Medardo González me ratificó como candidato para los comicios del 2018. No es cierto que me cambiaré de partido”, indicó el jefe edilicio.

Pereira, ganó las elecciones municipales en 2015, y sacó de esa administración pública a Will Salgado, que por años se había mantenido como alcalde de la ciudad.

En las próximas semanas el Secretario General del Partido ratificará mi candidatura por el FMLN. — Miguel Pereira (@Miguelpereirasv) March 7, 2017

Salgado, ya ha expresado con anterioridad su decisión de competir en los próximos comicios.

Will Salgado, anunció el 25 de julio de 2016, con bastante anticipación, que se someterá a elecciones internas en GANA, después de ser presentado como precandidato por el presidente del partido Andrés Rovira.

Las elecciones legislativas y municipales están previstas para el 4 de marzo de 2018.