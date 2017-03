Alcalde confirma proceso de solución a impasse entre SECULTURA y Alcaldía

By El Salvador Noticias.net on 6 Marzo, 2017

El impasse entre la Secretaría de Cultura y la Alcaldía de San Salvador, suscitado la semana anterior, está en proceso de solución confirmó el alcalde capitalino, Nayib Bukele.

Bukele, dijo que han sido claros con SECULTURA, expresando que no están en contra de que se hagan excavaciones arqueológicas en ningún lugar.

“Si quieren realizar una excavación aquí en El Salvador del Mundo, no hay ningún problema. Lo que sí no se podían parar las obras, y lo que se intentó en un inicio fue parar las obras, y no tenía sentido porque estamos hablando de obras ya iniciadas, con permisos ya dados, derechos ya adquiridos, finanzas ya dadas, garantías bancarias ya dadas, fondos públicos ya erogados y proyectos en camino”, expresó Bukele.

Dijo que una vez terminadas las remodelaciones que implementa la alcaldía en las plazas, se pueden hacer las excavaciones arqueológicas que sean necesarias.

El alcalde señaló que tienen autorización de excavar 63 centímetros, pero solamente están excavando 33 centímetros, con lo cual descarta que puedan dañar algo que hipotéticamente esté bajo el piso de esas plazas.

El jefe edilicio considera que sería interesante tener un punto turístico, en caso que SECULTURA encontrara algún tipo de objetos arqueológicos, en algún lugar de San Salvador.

Pero definitivamente manifestó: “Lo que sí no era aceptable era parar las obras”.

Como es del conocimiento público, SECULTURA anunció el 28 de febrero excavaciones arqueológicas en las Plazas Libertad, Gerardo Barrios y Morazán, de la ciudad de San Salvador, lo cual chocaba con los trabajos de remodelación que ya impulsa la alcaldía capitalina.

El caso llevaba a problema cuando SECULTURA anunciaba que paralizaban las obras de remodelación que ejecutaba la comuna capitalina, lo cual era como hacer oposición al alcalde Nayib Bukele.

Sin embargo, después de reuniones, el tema está avanzando hacia una solución de la temática.

De todos modos la titular de SECULTRA Silvia Elena Regalado ha dicho: “Estamos bien con la alcaldía. Ya hablamos el día de ayer y nosotros tenemos todo el interés de que las plazas se intervengan”.

“Vamos a encontrar un camino de entendimiento para que esos procesos no se paren, porque también ahí están las empresas que están construyendo”, agregó la titular de SECULTURA.