Diputado Reynaldo Cardoza liberado de cargos de enriquecimiento ilícito

By El Salvador Noticias.net on 3 Marzo, 2017

La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro declaró no ha lugar la existencia de enriquecimiento ilícito sin causa justa del funcionario público Reynaldo Antonio López Cardoza en su calidad de diputado por los períodos correspondientes al 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012 y del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015.

En ese sentido la Cámara declaró no ha lugar restituir de parte del demandado los bienes adquiridos injustificadamente por no haberse probado dicha pretensión. También resolvió declarar no ha lugar inhabilitar a López Cardoza para el ejercicio de cualquier cargo público, pues no se probó el enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con el fallo queda expedito a López Cardoza su derecho a ejercer, la acción de daños y perjuicios que se le hubiese ocasionado por la tramitación del proceso.

La Cámara, además, librará certificación de la sentencia a pronunciarse a la Corte Suprema de Justicia a efecto que, de considerarlo pertinente, imponga a López Cardoza la multa a la que se refiere el artículo 10 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP). Igualmente librará oficio al Tribunal de ética Gubernamental, a fin de que investigue las probables infracciones establecidas en la Ley de Ética Gubernamental, por parte del diputado López Cardoza.

Las magistradas también librarán oficio al Tribunal Supremo Electora, a fin que investigue si se ha hecho un uso adecuado de los fondos entregados en concepto de deuda política al demandado.

Asimismo la Cámara declaró ha lugar la existencia de enriquecimiento ilícito sin causa justa de Alma Yaneth Gutiérrez de López, esposa del diputado López Cardoza. En tal sentido la condenan a restituir al Estado la cantidad de 78 mil dólares.

"Dios sabe que nunca he agarrado lo que no es mío" Gracias por sus oraciones y al pueblo chalateco, por confiar en mí.

Se hizo justicia. — Reynaldo Cardoza (@Dip_Cardoza) March 3, 2017

Gutiérrez de López también queda inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público durante un plazo de diez años contados a partir de que la sentencia adquiera firmeza. Así también librará oficio a la Fiscalía para que investigue si hubo cometimiento de delitos por parte de la demandada.

Además se librarán oficios al Ministerio de Hacienda para que en caso que considere pertinente investigue la probable infracción a las obligaciones tributarias por parte de los demandados y pondrá a disposición del Juzgado Especializado de Extinción de Dominio, los bienes sujetos a medidas cautelares, declaradas en el proceso y las impuestas por la Corte Suprema de Justicia.

La resolución de la Cámara se da después de que las magistradas fundamentaran el hecho de que el diputado obtuvo beneficios económicos provenientes de excesivas prestaciones económicas que le brinda su cargo de diputado.

Según lo establecido en la pericia financiera contable, el diputado obtuvo en seis años salarios por $171 mil 051.66 dólares, viáticos por $142 mil 862 dólares, gastos de representación por $67 mil 886.74 dólares, otras prestaciones por $50 mil 050.68 dólares. Mientras que en concepto de deuda política recibió $256 mil 207.75 dólares y $65 mil, 828.88 en gastos de transporte y comunicaciones. Esta última cantidad no fue considerada como parte de su patrimonio.

Aunado a lo anterior se comprobó que obtuvo otros ingresos por venta de vehículos, aceptación de herencia y arrendamientos que le permitieron realizar mejoras en inmuebles de su propiedad,. Estos ingresos no fueron desvirtuados por la prueba presentada por la Fiscalía.

En cuanto a la señora Gutiérrez de López, ella no pudo justificar el origen de los fondos que le permitieron adquirir un inmueble ubicado en Dulce Nombre de María (Chalatenango) por la cantidad de $28 mil dólares. Tampoco pudo justificar el incremento de las cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo, compra de vehículos ni viajes realizados, por lo que se ha establecido que su patrimonio es ostensiblemente superior, por lo que procedió declarar el enriquecimiento ilícito. De tal manera que se condenó por $50 mil dólares. Sumando ambas cantidades $78 mil dólares.