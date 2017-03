Luis Enrique Martínez dejará al Barcelona a fin de temporada, quiere descansar

By El Salvador Noticias.net on 2 Marzo, 2017

El director técnico del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez dejará el banquillo del cuadro azulgrana al finalizar la actual temporada 2016-2017, confirmó el mismo club español.

De acuerdo al reporte del Barcelona, el técnico ha considerado esta decisión, “muy meditada”, instantes después de lograr una contundente victoria ante el Sporting de Gijón -su equipo de toda la vida- en la que el equipo ha sobrepasado los 500 goles con él en el banquillo.

El asturiano ha explicado así su decisión: “Esta pretemporada tuve una reunión con Albert Soler y con Robert Fernández y allí ya les adelanté que cabía la posibilidad de que no renovara. Ellos, en nombre del Club, me tranquilizaron y me dijeron que no tuviera prisa. Este momento ha llegado ahora y os lo anuncio”.

Minutos antes de hacerlo público, el técnico había anunciado su decisión a la plantilla, dentro del vestuario del primer equipo del Camp Nou.

Luis Enrique quiere descanso

¿Sus motivos? “El motivo es la manera que tengo de vivir esta profesión como una búsqueda incesante de soluciones y mejoras para el equipo. Esto significa pocas horas de descanso y desconexión. Al final de temporada me irá bien descansar”.

El técnico ha querido agradecer el trato recibido durante estos tres años en el Club: “Me gustaría agradecer al Club su confianza en toda mi trayectoria. No sólo como jugador, sino también como técnico. Fueron los primeros que pensaron que podría dirigir al filial y lo hice tres años y ahora he vivido tres años inolvidables en el primer equipo”.

De esta manera, el técnico se despedirá del FC Barcelona tras tres temporadas al frente del primer equipo. En este tiempo ha levantado ocho títulos de diez, a la espera de poder alcanzar tres más en el tramo final de este curso.

“Quedan tres meses apasionantes en los que podemos ganar tres competiciones más. Una de ellas, la Liga de Campeones, es cierto que está en una situación difícil, pero con la ayuda de todos tendremos la posibilidad de darle la vuelta”, ha concluido.

Luis Enrique Martínez, como jugador, fue un delantero que militó en los dos equipos de mayor tradición de España, el Real Madrid y Barcelona.