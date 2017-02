Moonlight gana el Oscar a mejor película 2017, en noche de sorpresas y escandalo

By El Salvador Noticias.net on 27 Febrero, 2017

La 89ª Ceremonia de los Oscars 2017, que premia a los mejores trabajos en las películas realizadas en 2016, celebrada la noche del 26 de febrero tuvo como siempre sus notas curiosas y sus premios sorpresivos como el espaldarazo a las relaciones de parejas homosexuales, y con escándalo incluido al estilo de Miss Universo.

Cuando se creía que La La Land arrazaría con la mayoría de premios oscars, poco a poco se fueron repartiendo los premios entre las películas nominadas. De 14 nominaciones de La La Land ganó seis, aunque ya le habían dado la séptima pero se la quitaron al momento.

Respecto a los premios “grandes” como se le da en llamar a los papeles de las mejores películas, con película ganadora, mejor director, mejor actor y mejor actriz, hubo sus sorpresas.

Primero se premia al actor secundario a Mahershala Ali por su papel de un vendedor de drogas que ayuda a un niño que llega a ser el personaje principal de Moonlight o Luz de Luna. Era sorpresa porque el premio iba para una persona de color, lo cual no ocurría desde hacía ratos.

También se vino el premio a la mejor actriz secundaria recayendo el premio en Viola Davis, otra persona de color, por su excelente papel en Fences. Esta no era ninguna sorpresa, se lo había ganado.

Y cuando eligieron a Emma Stone como mejor actriz protagonista por su labor en La ciudad de las estrellas. La La Land tampoco hubo un sorpresa. Fue un excelente trabajo realizado por Stone en la película para destacar el valor del Jazz.

Más donde sí hubo sorpresa fue en el mejor actor, porque se creía que por el impacto logrado por la película La La Land se lo darían a Ryan Gosling por La ciudad de las estrellas, pero no todo recayó en Casey Affleck por su trabajo en Manchester frente al mar. El hombre designado por su hermano para cuidar de su hijo adolecente. Desarrolló un buen papel, siempre pendenciero, casi siempre colgado del envase de una cerveza, y llevando en el corazón el remordimiento por la pérdida de sus tres hijos carbonizados. Buena labor del hermano de Ben Affleck.

Cuando designaron al mejor director Damien Chazelle – La ciudad de las estrellas. La La Land no hubo sorpresa porque La La Land había sido una buena película, mostrando los sufrimientos que pasan los actores y algunos profesionales de la música y a manera de relanzamiento del jazz.

Pero donde hubo relajo, donde hubo parodia, donde hubo escándalo fue en la entrega del premio a Mejor Película, porque los encargados de presentar el premio, Warren Beatty y Faye Dunaway estuvieron dudosos en su actuar y cuando por fin dieron a conocer al ganador mencionaron a La La Land. Sin embargo, cuando todo el equipo de la película estaba encima del escenario y ya habían empezado los discursos, uno de los productores del musical (Jordan Horowitz) anunció el error: en el sobre ponía Moonlight y no ‘La La Land’, al estilo de Miss Universo con Steve Harvey quien dijo en su oportunidad perdón, perdón, asumo toda mi responsabilidad…

También, al darle el premio oscars a Moonlight se brinda un espaldarazo a la relación entre parejas de un mismo sexo, contrario a lo que ocurría en La La Land que era una relación entre hombre y mujer que no terminó con aquel plan soñado: y fueron felices hasta la muerte. Sino que fue un romance interrumpido por intereses económicos, cuando la joven se casa con su director de cine.

TODOS LOS GANADORES:

Actor de reparto

Mahershala Ali – Moonlight

Jeff Bridges – Comancheria

Lucas Hedges – Manchester frente al mar

Dev Patel – Lion

Michael Shannon – Animales nocturnos

Maquillaje y peluquería

Un hombre llamado Ove

Star Trek: Más Allá

Escuadrón suicida

Diseño de vestuario

Aliados

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Florence Foster Jenkins

La ciudad de las estrellas (La La Land)

Jackie

Película documental

Fire At Sea

I am Not Your Negro

Life Animated

OJ: Made in America

13 hours

Montaje de sonido

La llegada

Marea negra

Sully

La ciudad de las estrellas (La La Land)

Hasta el último hombre

Sonido

La llegada

Hasta el último hombre

La ciudad de las estrellas (La La Land)

Rogue One: Una historia de Star Wars

13 Hours

Actriz de reparto

Viola Davis – Fences

Michelle Williams – Manchester frente al mar

Naomie Harris – Moonlight

Nicole Kidman – Lion

Octavia Spencer – Figuras ocultas

Película de habla no inglesa

Land of Mine

Un hombre llamado Ove

Tanna

Toni Erdmann

El viajante (ganador)

Corto de animación

Blin Vaysha

Borrowed Time

Piper (ganador)

Pearl

Pear Cider and Cigarrettes

Película de animación

Kubo y las dos cuerdas mágicas

Vaiana

La vida de Calabacín

La tortuga roja

Zootrópolis

Diseño de producción

La llegada

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

¡Ave, César!

La ciudad de las estrellas. La La Land

Passengers

Efectos visuales

Marea negra

Doctor Strange

El libro de la selva

Kubo y las dos cuerdas mágicas

Rogue One: Una historia de Star Wars

Montaje

La llegada

Hasta el último hombre

La ciudad de las estrellas (La La Land)

Moonlight

Comanchería

Corto de ficción

Enemis Intérieurs

La Femme et le TGV

Sing

Timecode

Silent Nights

Corto documental

Extremis

4.1 miles

Joe’s violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

Dirección de fotografía

La llegada

La ciudad de las estrellas. La La Land

Lion

Moonlight

Silencio

Banda Sonora Original

Jackie

La ciudad de las estrellas. La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

Canción original

Audition (The Fools Who Dream) (La La Land)

Can’t Stop the Feeling (Trolls)

City Of Stars (La ciudad de las estrellas. La La Land)

The Empty Chair (Jim: The James Foley)

How Far I’ll Go (Vaiana)

Guión original

Comanchería

La ciudad de las estrellas (La La Land)

La langosta

Manchester frente al mar

20th Century Women

Guión adaptado

La llegada

Fences

Figuras Ocultas

Lion

Moonlight

Dirección

Kenneth Lonergan – Manchester frente al mar

Barry Jenkins – Moonlight

Denis Villeneuve – La llegada

Mel Gibson – Hasta el último hombre

Damien Chazelle – La ciudad de las estrellas. La La Land

Actor protagonista

Viggo Mortensen – Captain Fantastic

Ryan Gosling – La ciudad de las estrellas (La La Land)

Casey Affleck – Manchester frente al mar

Denzel Washington – Fences

Andrew Garfield – Hasta el último hombre

Actriz protagonista

Natalie Portman – Jackie

Ammy Adams – La llegada

Ruth Negga – Loving

Meryl Streep – Florence Foster Jenkins

Emma Stone – La ciudad de las estrellas. La La Land

Mejor película de 2017

Comanchería

Fences

Figuras ocultas

Hasta el último hombre

La ciudad de las estrellas. La La Land

La llegada

Lion

Manchester frente al mar

Moonlight (GANADORA)