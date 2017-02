Sala destituye de su cargo a magistrado del TSE Jesús Ulises Rivas Sánchez

By El Salvador Noticias.net on 24 Febrero, 2017

Lo que estaba por venir y había sido advertido llegó, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, suspendió en sus funciones al Magistrado del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Jesús Ulises Rivas Sánchez, mediante medida cautelar dada a conocer este viernes 24 de febrero de 2017.

“Decrétase medida cautelar en el presente proceso, en el sentido que, a partir de esta fecha, el abogado Jesús Ulises Rivas Sánchez queda suspendido en el ejercicio del cargo de Magistrado Propietario del Tribunal Supremo Electoral”, señala la Sala en su resolución.

Como consecuencia de esta decisión Rivas Sánchez, no podrá continuar ejerciendo ninguna de las atribuciones que conforme a la Constitución y a las leyes corresponde a dicho cargo en el referido ente colegiado, el cual deberá llamar oportunamente al suplente respectivo, de conformidad con la ley.

Refiriéndose a las elecciones de 2018 y 2019, la Sala indica que el funcionario cuya elección ha sido impugnada mediante este proceso, está participando en dicha toma de decisiones, lo cual podría poner en riesgo el carácter independiente e imparcial que se impone por la Constitución al TSE, especialmente en relación con los partidos políticos que actúan como entes interesados en los eventos electorales referidos.

Señalan que dada la relevancia que tienen en las democracias los procesos electorales, esta Sala ha insistido que quienes ejercen la justicia electoral deben estar desprovistos de todo vínculo formal y material con los partidos políticos, como garantía de su imparcialidad.

Manifiestan además que el riesgo a la independencia e imparcialidad del TSE se agrava más cuando el magistrado Rivas Sánchez continúa sosteniendo de manera pública y notoria, el apoyo que en su momento dio a la fórmula presidencial propuesta por un partido político (ni siquiera mencionan el partido político), siendo obvio, por lo tanto, el riesgo inminente de ocasionar un perjuicio a la objetividad y transparencia de los procesos electorales en curso; todo lo cual justifica, aún más, la adopción de una medida cautelar.

Asimismo, indican: en efecto, la permanencia, en el órgano decisor que debe fungir como árbitro independiente e imparcial de los procesos electorales, de una persona que efectúa reiteradas manifestaciones públicas de apoyo a un partido político puede afectar la objetividad que sostiene la indispensable confianza de los ciudadanos en este importante órgano del Estado.

Sostienen que las razones antes mencionadas justifican que este tribunal decrete una medida cautelar, consistente en la suspensión provisional en el ejercicio del cargo, por el abogado Jesús Ulises Rivas Sánchez, como Magistrado Propietario del TSE.

La decisión de la Sala surtirá efecto a partir de esta fecha y, como consecuencia de dicha suspensión, el abogado Rivas Sánchez no podrá ejercer ninguna de las atribuciones que conforme a la Constitución y a las leyes corresponde a dicho cargo en el referido ente colegiado, el cual deberá llamar al suplente respectivo, de conformidad con la ley.

El magistrado se defiende

Lo anterior ocurre a un año y un mes para la realización de las elecciones legislativas y municipales.

Sobre este tema en anteriores declaraciones, Rivas Sánchez ha expresado que la Sala busca quitarlo de su cargo porque él ha criticado a los magistrados de la misma.

Sobre las sospechas que argumenta la Sala de su apoyo a “X” partido político, que ni siquiera ha sido mencionado, Rivas Sánchez ha expresado: “Yo no pertenezco a ningún partido político, nunca me he afiliado. Yo nunca le he donado a ningún partido político, nunca he participado en sus mítines en sus reuniones, ni en todo el quehacer electoral que hace un partido…”.

Al ser consultado en una entrevista anterior, sobre si existe algún revanchismo en su contra, el magistrado respondió: “Yo creo que no hay ni revanchismo ni cosas personales. Hay algo más de fondo, entonces hay que preguntarle a los de la Sala si ellos tienen algún impedimento en conocer, por qué ellos se empecinan en conocer. Por qué ellos se empeñan tanto en conocer y cuál es el trasfondo que ellos persiguen. Pero Eso solo lo pueden contestar ellos”.

Las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son inapelables; sin embargo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos afirmó recientemente que apoyarán al Magistrado Rivas Sánchez porque considera que su elección fue correcta.

Habrá que ver si el Magistrado acude a otras instancias judiciales internacionales, como parte de su defensa.