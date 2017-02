Ex Jueces de San Miguel condenados por cohecho, uno de ellos a 19 años de prisión

By El Salvador Noticias.net on 24 Febrero, 2017

El Tribunal Tercero de Sentencia condenó a tres ex jueces especializados den San Miguel, a penas que oscilan entre cuatro y 19 años y seis meses de prisión, por el delito cohecho propio.

El ex juez especializado de Sentencia de San Miguel, Enrique Alberto Beltrán Beltrán, tras ser hallado culpable por cuatro casos de cohecho propio y uno por cohecho impropio, y sentenciado a 19 años y seis meses de prisión fue condenado.

Mientras que el ex juez suplente Especializado de Sentencia de San Miguel, José Rodolfo Castillo Morales fue sentenciado a 14 años de prisión por tres casos de cohecho propio.

Asimismo el ex juez especializado de Instrucción de San Miguel Jorge Gonzales Guzmán, fue sentenciado a 4 años de prisión por un caso de cohecho.

Luego de tres semanas de juicio, los jueces valoraron las 125 discos que contenían las intervenciones telefónicas, 37 testigos de cargo y 7 de descargo, así como una abundante cantidad de prueba documental, los jueces por decisión unánime, encontraron a los ex juzgadores culpables de los delitos que la representación fiscal los estaba acusando.

Uno de los juzgadores, antes de emitir su fallo hizo la reflexión que: “se debe tener jueces que no se venden…solicitar o recibir dadivas es delito… el juez debe comportarse independientemente para no afectar el bien jurídico de la sociedad”, dijo.

En su declaración, el testigo ofertado por la Fiscalía con clave “Ades” dijo que Beltrán y Castillo eran los que daban las órdenes para negociar casos judiciales a cambio de ciertas cantidades de dinero, mientras que él (“Ades”) era quien cobraba el dinero ofertado por algunos abogados para favorecer a sus clientes.

Entre los casos por el que fueron condenados, se encuentra un homicidio de un juez de Paz de Jocoro, en donde Castillo mediante la intervención de llamadas telefónicas, se comprobó la manera de operar, ya que debido que tenía conocimiento que su celular estaba intervenido, hablaba en claves con el abogado defensor de la imputada Gladis Chicas Alemán a quien le pidió la cantidad de 20 mil dólares a cambio de beneficiarla con una revisión de Sentencia.

Los ex jueces pedían dinero para favorecer a imputados, a través de sus abogados defensores. En muchos casos se hacían revisiones de sentencia, adelantos de fechas de juicios y absolvían a imputados que pagaron entre $750 y $1500.

Al final del fallo el ex juez Gorje González pidió a los jueces no ser enviado al penal de Metapán ya que cuando él era juez de sentencia condenó a varios ex policías que hoy guardan prisión en en dicho lugar. La petición en concreto fue que lo enviaran al sector nueve del penal de Mariona. Al respecto los jueces señalaron que harán las respectivas gestiones.

Tanto Beltrán como Castillo irán al penal de Metapán.