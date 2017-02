NASA descubre 7 planetas del tamaño de la tierra alrededor de una estrella

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), anunció el descubrimiento de 7 planetas del tamaño de la tierra alrededor de una sola estrella, lo cual fue llevado a cabo a través del telescopio espacial Spitzer.

Tres de estos planetas están firmemente ubicados en la zona habitable, el área alrededor de la estrella madre donde un planeta rocoso es más probable que tenga agua líquida.

El descubrimiento establece un nuevo récord para el mayor número de planetas de zonas habitables que se encuentran alrededor de una sola estrella fuera de nuestro sistema solar.

Todos estos siete planetas podrían tener agua líquida – clave de la vida como la conocemos – en las condiciones atmosféricas adecuadas, pero las probabilidades son más altas con los tres en la zona habitable.

“Este descubrimiento podría ser una pieza importante en el rompecabezas de encontrar ambientes habitables, lugares que son conducentes a la vida”, dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Agencia de Misión de la Dirección de la Ciencia en Washington.

“Responder a la pregunta ‘estamos solos’ es una prioridad científica y encontrar tantos planetas como éstos por primera vez en la zona habitable es un notable paso adelante hacia esa meta”.

A unos 40 años luz (235 billones de millas) de la Tierra, el sistema de planetas está relativamente cerca de nosotros, en la constelación de Acuario.

Debido a que se encuentran fuera de nuestro sistema solar, estos planetas son científicamente conocidos como exoplanetas.

Este sistema de exoplanetas se llama TRAPPIST-1, llamado así por el TRAPPIST de Los Planetas Transitando y el Pequeño Telescopio Planetesimal en Chile. En mayo de 2016, los investigadores que utilizan TRAPPIST anunciaron que habían descubierto tres planetas en el sistema. Asistido por varios telescopios terrestres, incluido el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, Spitzer confirmó la existencia de dos de estos planetas y descubrió otros cinco, aumentando el número de planetas conocidos en el sistema a siete.

Los nuevos resultados fueron publicados el miércoles en la revista Nature, y anunciados en una rueda de prensa en la sede de la NASA en Washington.

Usando los datos de Spitzer, el equipo midió con precisión los tamaños de los siete planetas y desarrolló las primeras estimaciones de las masas de seis de ellos, permitiendo que su densidad fuera estimada.

¿Cuánto tiempo tardarían los humanos en llegar a aquel sistema lejano que podría albergar vida? El pronóstico al respecto no es muy optimista, ya que con todos los avances científicos hasta la fecha no lo alcanzaríamos en toda la vida. Según el astronauta de la NASA Scott Kelly, con la actual tecnología de propulsión tardaríamos 800.000 años.

This is awesome! Send me! Be there in 800,000 years w our current propulsion technology. More work to do. Let's get on it! #TRAPPIST1 https://t.co/lCbfGkBpLY

— Scott Kelly (@StationCDRKelly) February 22, 2017