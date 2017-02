Gobierno salvadoreño anuncia colocación de $600 millones de Eurobonos

By El Salvador Noticias.net on 21 Febrero, 2017

El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, a través del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Reserva, dio a conocer este marte 21 de febrero la colocación exitosa de Bonos Soberanos (Eurobonos) en el mercado internacional por una suma de $600 millones.

La colocación inició con un interés del 9% lo que generó una demanda que ascendió a $3,356.0 millones, 5 veces más del monto de la emisión; con la recepción de 226 órdenes de compras de inversionistas de alta calidad de todo el mundo, en los que destacan instituciones especializadas en administración de portafolios de deuda emergente, Bancos de Inversión, Fondos de Pensiones y otros, con una amplia diversificación en términos geográficos.

La emisión fue colocada a un plazo de 12 años, con vencimiento al 2029 y un interés del 8.625%. El éxito de la operación y el elevado interés de los inversionistas del mercado internacional por los bonos salvadoreños, evidencian la credibilidad y la confianza de la que goza la República de El Salvador y su Gobierno para responder a las obligaciones adquiridas.

Dicha operación, que inició a las 9:15 a.m. y finalizó a la 1:00 p.m., hora de El Salvador; contó con el apoyo de los Bancos Internacionales de Inversión Credit Suisse Inc. y Deutsche Bank Inc., instituciones que cuentan con un alto prestigio y reconocimiento en los mercados de capitales, además de un equipo técnico de alta calidad del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Reserva.