Olivo: “No hay dos elecciones, una de diputado titular y otra de suplentes”

By El Salvador Noticias.net on 15 febrero, 2017

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo volvió a llamar a la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa no seguir haciendo más complejo del sistema electoral de cara a los comicios legislativos y municipales de 2018, luego de aclarar que no habrá dos elecciones en cuanto a diputados suplentes y propietarios el próximo año.

Consultado Olivo en una conferencia de prensa este miércoles 15 de febrero en el TSE, dijo que él ya había vertido su opinión técnica ante la Asamblea Legislativa. “Nuestra opinión fue que con nuestro sistema electoral no seguirlo complejizando”, afirmó.

Y para Olivo, no seguir complejizando el sistema electoral actual significa que no pueden hacer dos elecciones, una para diputados y una para diputados suplentes, por razones de orden financiero, porque no pidieron un presupuesto para esas dos elecciones.

“Lo más conveniente desde el punto de vista técnico es que no hagamos más alteraciones que complejicen nuestro sistema electoral, y eso va con la elección de los diputados suplentes, porque la elección de los diputados suplentes, ahora jurídicamente se desarrolla con base al Código Electoral”, manifestó.

El magistrado presidente del TSE explicó que el Código Electoral plantea cómo se elegían los diputados suplentes, y ahora ya hay un decreto de la Asamblea Legislativa planteándole cuál va a ser la disposición en cuanto al diseño de la papeleta, que van a ocupar los diputados suplentes.

De acuerdo a ese marco, los diputados suplentes solamente van a llevar nombres y apellidos de suplentes en la papeleta electoral, y también va a ir la foto del diputado propietario.

“Aquí sucede una cuestión de lógica básica. El suplente no se puede elegir de la misma manera que el titular, y eso yo lo dije y espero que se me haya entendido muy bien en la Asamblea Legislativa: no hay dos elecciones, una de titular y otra de suplentes, sino que hay una sola elección en donde el suplente corre la suerte del titular”, expresó el titular del TSE.

Julio Olivo, dijo que la manera de identificar al diputado suplente será a través del nombre y apellido, el cual estará ubicado al pie del nombre y apellidos del titular y de la fotografía del titular.

“No son dos elecciones, ni son 168 escaños. Eso le debe quedar bien claro a la Sala de lo Constitucional”, expresó.

Según el presidente del TSE si el diputado suplente llevara fotografía y fuera a concurso junto al titular, entonces le podría ganar incluso con votos al titular, pero el sistema electoral salvadoreño no lo permite, ahora.

Olivo, considera que se deben realizar distintas reformas electorales para que pueda haber elección de diputados suplentes y diputados propietarios.

“En ese caso se podría hacer una papeleta para titular y una para suplente, con el riesgo de que el suplente saque más votos que el titular y le gane la elección, lo cual transformaría completamente el actual sistema electoral”, concluyó.

El presidente del TSE también ha sido consultado sobre el presupuesto de la elección de 2018, y en comentario de una periodista le dijo que hay posibilidades que Hacienda le entregue al TSE una cantidad menor ($25 millones), a lo solicitado por el TSE ($39 millones).

En ese caso Olivo dijo que aceptarán lo que les asignen, eso sí contando con los problemas que se puedan generar a raíz de recortes.