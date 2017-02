Funcionario niega que ex fiscal haya recibido golpiza, o que Saca goce de privilegios

Rodil Hernández, el titular de la Dirección General de Centros Penales negó que el ex fiscal Luis Antonio Martínez ha sido objeto de una golpiza en el penal donde guarda prisión preventiva, en tanto que Saca y sus ex funcionarios no gozan de tratos especiales en el penal de Mariona.

“Quiero ser muy claro ya que algunos medios me han preguntado, el ex fiscal Luis Martínez jamás ha sido golpeado”, explicó Hernández, en entrevista con Radio Sonora 104.5FM ‏@RadioSonoraSv.

Asimismo, el funcionario de centros penales aclaró que no existe un trato con privilegios para el ex presidente Elías Antonio Saca, ni para alguno de sus ex funcionarios que están prisioneros en el centro Penal la Esperanza de Mariona.

“Quisiera ser muy claro y sincero, no existe ninguna condición especial para el ex presidente Saca y sus acompañantes”, manifestó Hernández.

“El ex presidente Saca y sus acompañantes no gozan de privilegios están cumpliendo su pena en los marcos de la dignidad”, agregó.

Rodil Hernández, anunció que están en un proceso de duplicar el personal penitenciario y triplicar el trabajo con los internos de formación laboral.

Sostuvo que actualmente el sistema penitenciario cuenta con 37,338 internos, 1,600 custodios para las tareas de vigilancia.