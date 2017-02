Assad: “la UE ha estado apoyando a los terroristas en Siria”

By El Salvador Noticias.net on 7 febrero, 2017

Damasco, SANA.- El presidente Bashar al-Assad, afirmó que Siria es para los sirios y la paz tiene dos componentes fundamentales que consisten en la lucha contra el terrorismo y en el diálogo entre los sirios para determinar el futuro de su país y su sistema político.

Assad: la paz en Siria no depende de Astana sino de detener el flujo y el apoyo a los terroristas

En declaraciones hechas a varios medios de comunicación belgas, el presidente Al Assad aseguró que “la paz en Siria no se depende principalmente de Astana sino que está asociada con la detención del flujo de terroristas a Siria y congelar el apoyo brindado a esos terroristas por parte de países de la región, como Turquía y los estados del Golfo, y de países occidentales, como Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos.

“Astana es una de las iniciativas durante la guerra en Siria, y busca materializar un diálogo entre los sirios. Todavía es demasiado pronto juzgar los resultados de Astana, pero la primera reunión fue positiva porque enfocó en los principios de preservar la unidad de Siria y de que los sirios son los que deciden su propio”, precisó el presidente.

Explicó que la paz tiene dos componentes y son: la lucha contra el terrorismo y detener el flujo de terroristas y todo tipo de apoyo logístico a los mismos, y el segundo componente es el diálogo entre los propios sirios para determinar el futuro de su país y su sistema político.

Assad: No hay política seguida por el Gobierno para violar el alto el fuego

Acerca de las violaciones del cese al fuego, el Presidente dijo que es normal que se produzcan violaciones en cada alto el fuego en cualquier parte del mundo, destacando que puede haber casos de violación a nivel individual en este sentido, pero eso no quiere decir que hay una política seguida por el Gobierno para violar el alto el fuego; y de forma general el alto el fuego sigue vigente.

Assad: Nuestro deber constitucional como gobierno y ejército es defender al pueblo con todos los medios

En respuesta a una pregunta sobre si se podría emplear todos los medios contra el Daesh, el presidente Al-Assad contestó con “si” y precisó que “se están empleando todos los medios militares disponibles para luchar contra los terroristas del Daesh y de al Nousra, y de todos los grupos asociados a Al Qaeda en Siria”.

“Nuestro deber constitucional y legal como gobierno, ejército e instituciones del estado es defender al pueblo sirio, utilizando todos los medios”, puntualizó.

“De hecho, desde el inicio de la crisis o la guerra en Siria, hemos utilizado todas las vías posibles para llevar a los grupos armados a la mesa de negociaciones, pero cuando se habla de terroristas, cuando se habla de Al Qaeda, cuando se habla de “al Nousra” y “Daesh, no creo que alguien en el mundo cree que ésos están dispuestos para el diálogo porque tienen una ideología extremista que no acepta nada que tiene que ver con un estado civil o un país civilizado”, dijo.

Assad: la operación de la coalición liderada por EE.UU contra el Daesh es artificial y ficticia

Sobre si el gobierno sirio está agradecido con el gobierno belga por contribuir a la guerra contra el “Daesh”, ya que hay seis aviones de combate “F-16” involucrado en la guerra contra el “Daesh, el presidente dijo que “Siria no está agradecida a Bélgica por eso porque la operación de la coalición liderada por EE.UU contra Daesh es artificial y ficticia, y no es más que un procedimiento plástico”.

Resaltó además que “los ataques de la Coalición son ilegales porque se realizan sin consultar con el legitimo gobierno sirio”.

Assad: la UE ha estado apoyando a los terroristas en Siria desde el comienzo de la guerra bajo diferentes lemas

Contestando a una pregunta sobre si la Unión Europea o incluso la OTAN, podrían desempeñar un papel en la reconstrucción de Siria, el presidente al-Assad dijo: “no pueden desempeñar ese papel, mientras siguen destruyendo a Siria”, explicando que la Unión Europea apoya a los terroristas en Siria desde el comienzo de la guerra bajo diferentes lemas el último de ellos ha sido el lema de “combatientes moderados”, pero en realidad lo que hacían es apoyar al Daesh y al Nousra.

El presidente al Assad destacó que muchos en esta región creen que los europeos no tienen presencia política sino que siguen a su amo estadounidense.

Assad: las declaraciones de Trump son prometedoras pero es demasiado pronto esperar algo práctico

Respecto a lo que se puede esperar del gobierno de Trump, Al Assad dijo: “Lo que hemos escuchado de declaraciones hechas por Trump durante y después de su campaña electoral es algo prometedor en lo que respecta a la primacía de luchar contra los terroristas, principalmente el “Daesh”, y esto es lo que hemos estado pidiendo durante los últimos seis años, y por lo tanto, creo que esto es prometedor, pero tenemos que esperar, todavía es demasiado pronto para esperar nada práctico”

Assad: Siempre ha habido malas intenciones de diversos estados para desestabilizar a Siria

En su respuesta a una pregunta sobre si se podía evitar esa guerra, el presidente dijo: “No, porque habían malas intenciones de diversos estados, como Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos para desestabilizar a Siria y, por lo tanto, la cosa no tenía que ver con las demandas de los sirios”. Sobre la visita de las delegación belga a Siria, el presidente comentó: “el gobierno de Bélgica, al igual que muchos gobiernos europeos, es ciego hoy en día, y tienen ningún relación sobre ningún nivel con Siria, y por lo tanto, no ve lo que está pasando, y no puede desempeñar ningún papel, en este momento; y los únicos ojos que se pueden utilizar para ver la verdad de lo que sucede son las delegaciones que vienen a Siria”.

Assad: lo menos que se espera de los europeos es dejar de apoyar a los terroristas

Sobre el cambio en las posturas europeas hacia Siria, el mandatario sirio contestó: “Tenemos que liberar a cada pulgada del territorio sirio de esos terroristas y si los gobiernos europeos creen que sus esfuerzos fueron en vano, entonces eso sería una buena cosa, porque así es posible que esos gobiernos cambien sus puntos de vista y al menos dejar de apoyar a los terroristas que no cuentan con ningún apoyo popular en Siria”.

Comentando sobre el papel de la ONU en Siria, Assad opinó que todo el mundo sabe que la organización de las Naciones Unidas no es neutral sino que es parcial debido a la influencia estadounidense, francesa y británica en lo principal.

“La mayoría de esas instituciones no están trabajando para lograr la estabilidad en el mundo y tampoco para buscar la verdad, esas instituciones son politizadas y trabajan para implementar la agenda de ciertos países”, concluyó.