Medidas anti inmigrantes y refugiados de Trump generan protestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva la cual prohíbe el ingreso a EE.UU. de personas procedentes de país con mayoría musulmana en su población.

La medida firmada el viernes 27 de enero, ordena una suspensión por 120 días del ingreso de refugiados a los Estados Unidos.

Además, incluye una prohibición de 90 días a la entrada de personas procedentes de Irak, Irán, Siria, Somalia, Sudán, Libia y Yemen.

La medida ya causó fuertes protestas en diferentes aeropuertos de Estados Unidos debido a problemas generados por la prohibición, donde –según los reportes de agencias noticiosas- en algunos casos, personas con tarjetas de residencia o “green cards” fueron detenidas para ser interrogadas de manera más detallada antes de permitir su entrada al país.

Un reporte de la Voz de América señala que el presidente Donald Trump y funcionarios de la Casa Blanca defendieron las restricciones a la entrada de refugiados y personas de siete países de mayoría musulmana, mientras las protestas contra la medida se propagan y los demócratas prometen legislación para bloquearla.

El secretario de Seguridad Nacional, Kelly emitió una declaración que buscaba clarificar la política, afirmando que considera “la entrada de residentes permanentes legales asunto de interés nacional” y que ante la ausencia de información que indique una seria amenaza para la seguridad y el bienestar públicos, la residencia podría ser un “factor decisivo en nuestra decisión caso por caso”.

Justificando sus acciones el presidente Donald Trump, ha expresado a través de su cuenta de twitter: “No hay nada de bonito en buscar terroristas antes de que entren a nuestro país”, dijo en su cuenta de Twitter. “Esto fue parte grande de mi campaña. ¡Aprendan del mundo!”.

There is nothing nice about searching for terrorists before they can enter our country. This was a big part of my campaign. Study the world!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017