Donald Trump: “México se ha aprovechado por mucho tiempo de EE.UU.”

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a la carga contra México, señalando que este país se ha aprovechado de Estados Unidos, con lo cual se alarga el debate con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, sobre la construcción del muro en la frontera entre ambos países para tratar de detener la inmigración ilegal.

Este viernes 27 de enero, Trump publicó en su cuenta de Twitter, Donald J. Trump ✔@realDonaldTrump, su lugar preferido para hacer anuncios de gran trascendencia, señalando que: “México se ha aprovechado por mucho tiempo de EE.UU.. Grandes déficits comerciales y muy poca ayuda en la débil frontera deben cambiar, AHORA!”.

Mexico has taken advantage of the U.S. for long enough. Massive trade deficits & little help on the very weak border must change, NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2017