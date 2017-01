Trump pide a Peña Nieto que no lo visite si no paga el muro, Peña Nieto no irá

La construcción del muro en la frontera con México que inició como un simple tema de campaña electoral del republicano Donald Trump, ahora presidente de los Estados Unidos, se ha convertido en un tema de disputa con México.

Trump, ha expresado públicamente que México debe pagar la construcción del muro en la frontera entre ambos países, pero Peña Nieto el presidente mexicano ha dicho que su país no pagará ningún muro. De ahí la disputa política que está creciendo, quién sabe con qué interés.

La extensión del muro es de 3,144 kilómetros (1,954 millas).

Peña Nieto tenía programado realizar una visita de cortesía a Donald Trump, la próxima semana, por el inicio de su período presidencial de 4 años, el cual arrancó el 20 de enero de 2017.

Pero Trump publicó este jueves 26 de enero, en su cuenta de Twitter Donald J. Trump ‏@realDonaldTrump que “si México no paga el muro que tanto necesitamos sería mejor que cancele la reunión”.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017