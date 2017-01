Gallegos: “Me parece que los muros dividen, distancian y creo que no es muy bueno”

By El Salvador Noticias.net on 26 enero, 2017

El presidente de la Asamblea Legislativa de el Salvador, Guillermo Gallegos afirmó que los muros no son buenos y no son convenientes, al referirse al muro que construirá el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en la frontera con México para tratar de detener el flujo de migrantes ilegales hacia los Estados Unidos.

“A mí me parece que los muros dividen, distancian y creo que eso no es muy bueno, no es conveniente”, manifestó Gallegos al ser consultado por periodistas en relación con el muro antes apuntado.

El legislador miembro del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), partido de oposición en El Salvador, afirmó que Estados Unidos fue, es y seguirá siendo un país de emigrantes.

Señaló que los únicos nativos de Estados Unidos son las razas indias, de ahí todo mundo es emigrante.

Gallegos, se mostró preocupado por las posibles deportaciones que lleguen de los Estados Unidos con el arribo del presidente Donald Trump, las cuales afectarían el país “increíblemente”. Detalló que El Salvador ya tiene bastantes problemas con el desempleo.