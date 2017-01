Alcalde Nayib Bukele y miembros del Concejo demandarán a La Prensa Gráfica por difamación

By El Salvador Noticias.net on 26 enero, 2017

El alcalde de San Salvador Nayib Bukele, anunció que demandará al periódico La Prensa Gráfica por difamación en su contra y del Concejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador, en relación con un proyecto de contratación de cámaras de seguridad para el área capitalina.

Bukele, agarró un periódico de La Prensa Gráfica y lo señaló en forma crítica, al tiempo que detalló aspectos publicados por dicho medio escrito de comunicación, respecto al proyecto de montar un sistema de cámaras de seguridad contra la delincuencia en San Salvador.

El jefe edilicio dijo en conferencia de prensa realizada este miércoles 25 de enero, que un día antes el Concejo de San Salvador votó por demandar a La Prensa Gráfica por difamación.

“Vamos a demandar a La Prensa Gráfica por difamación, por daños al honor, a la moral y a la integridad de las personas, no solo mía sino del Concejo que votamos por este proyecto”, expresó el alcalde.

Lo publicado por La Prensa Gráfica

Nayib Bukele y La Prensa Gráfica no han tenido la mejor relación durante el político se ha manejado como un candidato en crecimiento, un candidato que puede ser presidenciable. Y pareciera ser que cuando el alcalde hará alguna buena obra, el medio viene y publica cosas negativas en su contra. Eso ha llevado a que él los identifique como simples panfletos, y no como medios informativos serios y correctos.

Pues este miércoles Bukele, afirmó que cuando se discute un tema en la comuna, al primer día el medio publica los ataques, el segundo día sale opinando Roberto Rubio, y al tercer día lo hace Edwin Zamora, Concejal del partido ARENA en la alcaldía de San Salvador.

“Este día nos desayunamos esta noticia (y presenta un diario de La Prensa Gráfica), perdón… cómo se le puede llamar a esto… Esta propaganda sucia”, afirmó.

“Lastimosamente le ponen un logo que se llama noticias de verdad, pero no tiene nada de noticias y no tiene nada de verdad, solo es un panfleto propagandístico de un partido político, y creo que esto no es algo que lo diga yo, sino que es algo que todo el pueblo lo sabe, incluso los que pudieran estar a favor de dicho partido político”, agregó.

En su exposición textual Bukele sostiene: “Dicen: capitalinos pagarán… Y lo afirman ni siquiera lo ponen como una fuente… Capitalinos pagarán más de 14.9 millones por sistema de video-vigilancia. En primer lugar a nadie se le ha subido los impuestos. Si fuera cierto que los capitalinos van a pagar 14.9 millones de dólares, pues habría que preguntar qué haciendan las administraciones anteriores con ese dinero, porque los mismos impuestos recibían, y ahora por lo menos se estarían invirtiendo en cámaras y antes se lo llevaba alguien”.

“Lo segundo que es mentira y ponen un documento borroso que dicen que tienen en su poder y resaltan donde dice total inversión inicial $14,922 729.58. Si fueran periodistas en lugar de panfletarios hubieran leído el documento en donde dice total inversión inicial, que no se refiere a lo que va a pagar la alcaldía sino que se refiere a lo que la empresa va a invertir en equipo para poder ganarse el contrato de la Alcaldía”, añade.

“Luego, como el contrato es por 20 años, porque queremos garantizar que haya seguridad por 20 años, mantenimiento, porque queremos que haya actualización de la tecnología, porque ustedes saben que la tecnología cambia cada tres, cuatro años. Mantenimiento de la red de fibra óptica, que si se daña una cámara o la quiebran, pues ellos dan la garantía de arreglarla, de la misma manera que lo hicimos con las luminarias led”.

“Ellos (LPG) vienen y agarran la inversión inicial y todavía tienen el descaro de multiplicarla por 20 y decir que vamos a invertir US$298 millones en el sistema de Cámaras de Seguridad. Por favor Dios quiera tuviéramos US$298 millones para invertir en San Salvador”.

“Creo que nunca en mis cinco años de ser alcalde, 3 años de alcalde de Nuevo Cuscatlán y 2 años de ser alcalde de San Salvador les había sostenido un periódico en el aire como lo han hecho ahora. Pero lo hago esta vez porque llega un momento, después de más de 200 páginas difamatorias, llega un momento donde uno se construye… Mi abuelo se construyó un nombre, mi padre se construyó un nombre a manera de honradez, con trabajo, con dignidad, con honestidad. Y luego uno viene y se lo construye también, y trabaja de una manera proba, sin cobrar salario, sin cobrar viáticos, sin pagarse un viaje con dineros de la Alcaldía. Y luego viene alguien que se cree impune y que trae alguna obsesión enfermiza conmigo, y publica 10 páginas, el día siguiente otras 10, el día siguiente otras 10, y ha venido haciéndolo durante cinco años, pero más que todo los últimos dos años. No sé, quizás al verme alcalde de San Salvador me consideran mayor amenaza para sus intereses, que cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán. Y llega un momento de decirle ya basta”.

Paso seguido anunció la decisión de presentar la demanda.