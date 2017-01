Magistrado TSE Ulises Rivas: “Yo no pertenezco a ningún partido político”

By El Salvador Noticias.net on 24 enero, 2017

El Magistrado del Tribunal Supremo Electoral Jesús Ulises Rivas se defendió ante la Corte Suprema de Justicia en relación a la admisión por parte de la Sala de lo Constitucional de una demanda de inconstitucionalidad en su contra, por supuestamente pertenecer a algún partido político, lo cual ha negado.

Ha presentado un recurso ante la Corte Suprema de Justicia este día. ¿De qué se trata?

Lo que he presentado es una recusación contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional porque yo considero que ellos tienen dos razones para ser parciales, a la hora de resolver, tienen algún prejuicio digamos.

Ellos tuvieron una relación previa con el objeto de la demanda, previa quiere decir que ellos conocieron ahí en la Corte Suprema de Justicia cuando yo fui propuesto como candidato, a ir en las ternas ante la asamblea legislativa, ellos me investigaron supieron todo, y ellos dijeron que yo reunía los requisitos constitucionales para ser magistrados y además de no tener ningún vínculo político. Ellos ya conocían y ahora vienen y retoman el caso, eso los hace juez y parte, y por tanto a mí me genera la duda si van a ser imparciales.

Hay una sospecha en el caso de que usted pueda pertenecer a algún partido político. ¿Cuál es su opinión?

Yo no pertenezco a ningún partido político, nunca me he afiliado. Yo nunca le he donado a ningún partido político, nunca he participado en sus mítines en sus reuniones, ni n todo el quehacer electoral que hace un partido…

¿Usted está hablando del FMLN?

De cualquier partido. De cualquier partido yo nunca les he ayudado en sus campañas. Lo que he hecho es tener amistad con políticos, yo no tengo porqué andarme enemistando con ningún funcionario, gente de partidos políticos, con nadie. Ni con los magistrados de la Sala de lo Constitucional pues. Por ejemplo: yo voté por Florentín Meléndez y Sidney Blanco cuando ellos participaron en el gremio de abogados como candidatos. ¿Eso me hace amigo de ellos? No, yo solo voté por ellos en esa campaña que dieron.

Y el segundo motivo es que yo los denuncié ante la Asamblea Legislativa, cuando se denunció que ellos se les acusó que tenían irregularidades. Cuando ellos fueron nombrados no estaban en la lista original del Conejo Nacional de la Judicatura (CNJ), ahuecaron dos personas y a última hora los introdujeron a ellos de forma irregular, eso lo denunciamos.

Además de forma irregular ellos resolvieron a su favor porque cuando se estaba eligiendo en 2009 a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia una ciudadana puso un amparo, y la anterior Sala emitió unas medidas cautelares en el sentido que le prohibía a la Asamblea Legislativa nombrar magistrados mientras no se resolviera la situación de la ciudadana. La Asamblea Legislativa obvio esa resolución, esa medida cautelar, y nombró a estos magistrados.

Una vez ellos nombrados vinieron y levantaron la medida cautelar, se beneficiaron. Y esas son las dos razones por las cuales hoy los vengo a recusar.

Se observa como si hubiera un revanchismo en el caso. ¿Usted qué opina?

Yo creo que no hay ni revanchismo ni cosas personales. Hay algo más de fondo, entonces hay que preguntarle a los de la Sala si ellos tienen algún impedimento en conocer, por qué ellos se empecinan en conocer. Por qué ellos se empañan tanto en conocer y cuál es el trasfondo que ellos persiguen. Pero Eso solo lo pueden contestar ellos. ¿Y qué sospecha usted del trasfondo en su contra?

A mí no me gusta sospechar, a mí lo que me gusta es exigirles que cumplan la Constitución, que cumplan las leyes y que además cumplan sus propias resoluciones.

¿Le afecta esto en su participación como Magistrado del Tribunal Supremo Electoral en las elecciones de 2018?

Por supuesto, uno tiene que andarse defendiendo cuando yo lo que tendría que estar haciendo es trabajando por las elecciones y ya estamos prácticamente en la campaña preelectoral. Ya estamos viendo qué vamos a hacer en las elecciones del 4 de marzo de 2018, estamos con construcción de PLAGEL, ya presentamos el presupuesto al Ministerio de Hacienda, ya estamos también en las campañas publicitarias, ahorita vamos con el cambio de domicilio de las personas que quieran votar más cerca de su lugar de vivienda. Entonces uno tiene que andar por estos sujetos defendiéndose, lo cual uno tiene que estar trabajando, y de hecho ya me voy a trabajar.

