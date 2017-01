Ex Ministro de Salud de ARENA, Guillermo Maza en audiencia acusado de corrupción

By El Salvador Noticias.net on 24 enero, 2017

El ex Ministro de Salud por el partido ARENA, José Guillermo Maza Brizuela, fue llevado por el Juzgado 1° de Instrucción a audiencia preliminar acusado de negociaciones ilícitas, en la cual están siendo procesadas otras doce personas más, entre los que están varios contratistas y un notario, acusados de estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos y falsedad documental agravada y falsedad ideológica.

Los delitos se cometieron presuntamente en la reconstrucción del Hospital San Pedro de Usulután y la construcción del Hospital San Gertrudis, de San Vicente, en el marco del proyecto Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos (RHESSA).

Vaya, los imputados enfrentan por segunda vez la audiencia preliminar, luego de que el juez Levis Italmir Orellana decretara sobreseimiento provisional en el año 2015, porque no se había concluido un peritaje financiero contable.

En noviembre pasado representación fiscal solicitó al juez Carlos Ernesto Calderón autorizada la reapertura por contar con la nueva prueba que robustece la acusación contra los imputados.

La diligencia se prevé que duré tres días, este día intervino la representación del ministerio público conformada por seis fiscales, quienes expusieron al juez Calderón las estrategias que presuntamente utilizaron los imputados para estafar al Ministerio de Salud. Son más de 120 documentos de prueba que la fiscalía ha presentado este día en la audiencia.

El exministro Maza Brizuela, fungió como titular del Ministerio de Salud del 2004 al 2009 y es acusado de negociaciones ilícitas, delito presuntamente cometido en la reconstrucción del Hospital San Pedro de Usulután, es acusado de avalar un dictamen del conciliador (imputado Wilfredo Aponte Cuellar) en el cual, este acreditó los reclamos a Gerardo Osegueda Gine, representante del asocio temporal CPK con respecto a la ampliación del plazo de la terminación de la conclusión del hospital de Usulután.

Si se ampliaba el plazo se ampliaba el precio por lo que se pactó que el contrato iba aumentar en 1 millón 734.598 dólares.

De acuerdo a la fiscalía, los reclamos que presentó CPK no eran procedentes, pues el conciliador estaba en la obligación de revisar el contrato y bajo las normas contractuales analizar si procedía o no, aunque al parecer no procedía, no obstante, el plasmo en el dictamen que si eran aceptables.

Estas acciones de los dos imputados acusados de negociaciones ilícitas, permitieron que el imputado Gerardo Osegueda Gine, quien fungía como representante legal del asocio temporal CPK Consultores, se lucrara económicamente, por la elaboración de documentos con información falsa de sobrecostos de bienes.

De acuerdo a datos de la fiscalía, en el caso del Hospital Santa Gertrudis en San Vicente, hubo un perjuicio patrimonial contra el Estado, por obras pagadas y no ejecutadas de los equipos propios del inmueble de 1 millón de dólares 052.093.77.