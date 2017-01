El Salvador cae 2-1 ante Honduras en Copa UNCAF 2017

By El Salvador Noticias.net on 15 enero, 2017

El Salvador volvió en un abrir y cerrar de ojos a la calamidad en cuanto a resultados de su Selección Nacional de fútbol, al caer derrotada 2-1 por su similar de Honduras, en partido disputado este domingo 15 de enero, en Estadio Rommel Fernández, de ciudad de Panamá.

El encuentro forma parte del Torneo de selecciones de Copa Centroamérica, organizado por la UNCAF.

La Selección Nacional salvadoreña se mostró muy sólida desde los primeros minutos frente a su rival catracha. Y como parte de esa solidez y buena coordinación, Rodolfo Zelaya anotó un golazo en el minuto 10, en jugada personal, dejando atrás a sus dos marcadores centrales hondureños. Zelaya remató frente al arquero cuando cass caía dentro del área.

Después de la anotación, “Fito” Zelaya se sacó la presión de sus críticos y los mandó a callar, con su dedo índice en la boca. Posteriormente Zelaya se fue abrazar al técnico Eduardo Lara que le ha dado la oportunidad, y ha reconocido el valor futbolístico del delantero.

A partir de ahí El Salvador mantuvo esa presión sobre Honduras, que no le daba tiempo de acomodarse. Con Gerson Mayén atacando, filtrando pases, y Alexander Larín colaborando en ataque por la izquierda. Y los hermanos Cerén, Darwin y Óscar, intentaban sorprender en ataques coordinados. Pero una y otra vez fallarlo, el mismo “Fito” Zelaya, y Nelson Bonilla que en un intento de tiro se lesionó y tuvo que salir obligadamente. En una jugada Richard Menjívar bien pudo anotar él, pero no se tuvo fe y devolvió el pase a Zelaya, que no le pegó bien.

El primer tiempo terminó con una selecta salvadoreña bien aplicada. Todo era cara bonita en la azul., pero la cara fea estaría por venir.

En la segunda mitad, el seleccionado de nuevo salió presionando a Honduras e hilvanando jugadas en ataque, buscando a Zelaya o al recién ingresado Irvin Herrera, quien sustituyó a Bonilla.

Y lo peor para El Salvador estaba por venir cuando Rodolfo Zelaya entró con todo a jugador hondureño y el árbitro le sacó la roja directa. ¡Vaya! Comenzaba el sufrimiento.

Con un jugador menos, y con un error en salida del equipo salvadoreño desde su defensa, se vino el empate de los hondureños al minuto 61. Rubilio Castillo se metió hasta la cocina, por el ala derecha, en gran velocidad, y cruzó el balón ante la salida de Benji Villalobos. La película de amor se estaba tornando en película de terror, en una película que todos conocemos del derrotismo.

Con el empate El Salvador aguataba metido en su terreno de juego y apostando a los contragolpes. Y al minuto 88 llegó lo que confirmaba la película de terror. Alexander Larín, le poner los tacos en el muslo de la pierna derecha de Michael Chirinos. Roja directa. El Salvador se quedaba con 9 jugadores. Y después de la otra expulsión también se vino el otro gol en contra. De nuevo Rubillio Castillo recibió balón en el área, le pegó para atrás y creyó que había fallado; pero luego vio que ningún defensa salvadoreño fue tras el balón dentro del área, y él sí fue por ella, disparó impecable, que ni el pecho de Roberto Domíguez, ni la estirada de Benji Villalobos evitaron el gol del gane catracho.

Moraleja: nunca des por ganado un partido en los primeros 45 minutos. Juega a tope los 90 minutos, bien aplicado, y verás mejores resultados.

Para el técnico Eduardo Lara: muy bien el juego que está realizando, pero debe haber más trabajo sicológico con los jugadores. Lara tiene la oportunidad de crecer como técnico con la selecta de El Salvador. Lo único que el trabajo debe ser arduo.

Alineación: Benji Villalobos, Henry Romero, Roberto Domínguez, Bryan Tamacas, Alexander Larín, Gerson Mayén, Richard Menjívar, Darwin Cerén, Óscar Cerén, Nelson Bonilla y Rodolfo Zelaya.